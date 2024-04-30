Директор не виновата? Дело о буллинге в лицее Ивано-Франковска получило неожиданное продолжение

В Ивано-Франковском городском суде закрыли дело о возможном административном правонарушении директором лицея №4 Ириной Гаврилюк. Руководительницу учебного заведения признали невиновной в связи с несоответствием действительности обстоятельств и некорректно составленным протоколом правоохранителем.

Директора обвиняли в бездействии при травле в учебном заведении мальчика по имени Иеремия одноклассниками. В ходе заседания судья отметил, что обстоятельства в протоколе не соответствуют действительности и указаны неверно. По его словам, это может свидетельствовать о грубой ошибке работника полиции, его составлявшего, или о его некомпетентности. О решении сообщила информационно-познавательная газета Галка.

"Обстоятельства в протоколе не соответствуют действительности. Это либо грубая ошибка работника полиции, либо его некомпетентность. Суд рассматривает дело в рамках протокола и в пределах обстоятельств, изложенных в протоколе. Обстоятельства указаны неверно, поскольку 1 марта они не имели места и в связи с этим суд производство по делу закрывает", – отметил судья.

Видео дня

Сама же директор своей вины не признала и отметила, что о конфликтной ситуации с мальчиком ей стало известно 22 февраля со слов мамы Иеремии. Женщина пришла в школу с готовым заявлением о буллинге и зачитала его в присутствии правоохранителя, закрепленного за заведением образования. Гаврилюк была удивлена такому документу, ведь шестиклассник за последние 6 лет не посещал школу систематически. А во втором семестре, по ее словам, был на уроках 19 и 20 февраля.

Правоохранитель обратился к матери Иеремии с объяснением, что за системное посещение ее может быть привлечено к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Руководитель лицея объясняет, что после этого полицейский попросил подготовить представление для составления протокола. Гаврилюк позже передала документы с указанными пропусками полицейскому.

Однако впоследствии стало известно, что полиция составила административный протокол только на директора учебного заведения за бездействие при травле учениками шестиклассниками, датированное 1 марта.

Представитель ответчика отметила, что документ запоздалый и не может рассматриваться судом.

"Я хочу отметить, что в протоколе указано "1 марта". Исходя из этого, само событие должно было состояться 29 февраля. Поэтому непонятно, почему полицейские считали, что происшествие произошло 1 марта. Также прошу суд обратить внимание на то, что к материалам дела добавлены материалы, которые не могут приниматься во внимание, потому что они созданы 7 марта", – сказала адвокат.

Напомним, в лицее №4 школьники 6-го класса жестоко бывали своего одноклассника за то, что он играет на скрипке. Мальчика зовут Иеремия, и дети посылали ему сообщения в личные в Viber и писали в классном чате слова "плач". Кроме того, некоторые из подростков угрожали ему "поставить синяки", когда увидят, а в один из дней вытолкали его из класса.

Мама Иеремии обращалась с заявлением к директору учебного заведения, однако вместо разрешения ситуации якобы получила угрозы, что ее лишат родительских прав, ведь ее сын не ходит в школу.

Впоследствии классная руководительница вступилась за детей и сказала, что они не оскорбляли мальчика и не могли вытолкать его из класса. Она уверяет, что именно в этот день у школьников был воспитательный час, где все брались за руки, образуя круг, включая Иеремию. По ее мнению, обиды могли быть только в обнародованной переписке. В то же время, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Галина Лепецкая отметила, что среди школьников и родителей возник "конфликт".

Позже стало известно, что трое родителей, дети которых совершили буллинг в лицее №4 над своим одноклассником Иеремией, привлечены к ответственности. В частности, оформлены материалы о правонарушениях, а именно ненадлежащем воспитании. Еще на двоих полиция составила протоколы за то, что школьники систематически травили мальчика. Протокол составили и на директора школы за несообщение учебным заведением полицию о фактах буллинга.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как написать заявление о буллинге в школе, чтобы виновные были наказаны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!