Директор УЦОКО назвала единственное отличие НМТ-2025 от тестов предыдущих лет

В 2025 году национальный мультипредметный тест будет содержать новые задания, однако их структура будет аналогична прошлогодней. Единственное отличие будет в тестах по истории Украины, ведь вопросы будут касаться всего перечня тем, очерченных в программе внешнего независимого оценивания по этому предмету.

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Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в интервью Освитории. По ее словам, такое решение связано с общественным запросом на то, чтобы тестирование по истории Украины охватывало все темы.

"Сами задачи в этом году будут новыми, а вот структура тестов аналогична прошлогодней. Как и сложность, и типы тестовых заданий. Единственное отличие увидим в тестах по истории Украины, ведь теперь вопросы касаются всего перечня тем, очерченных в программе ВНО по истории Украины. В прошлом году нормативными документами не было предусмотрено включение в содержание теста древней истории, соответственно задач по этой теме не было", – сказала Вакуленко.

Она отметила, что темы древней истории Украины очень важны для понимания, в какой стране живут граждане и почему она сейчас именно такая.

В то же время, в других предметах нововведений не ожидается, а структура и содержание тестов не меняется. Поступающие могут ознакомиться с материалами для подготовки к тестированию на сайте УЦОКО в соответствующем разделе.

Напомним, центр оценивания качества образования призвал абитуриентов пользоваться только официальными источниками при прохождении демонстрационных тестов.

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