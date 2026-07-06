Директор УЦОЯО назвала профессии, которые никогда не исчезнут и будут востребованы в Украине и за рубежом

В Украине и за рубежом будут оставаться востребованными профессии, которые получают в профессиональных колледжах. В частности, это непосредственно касается пожарных, химиков, медицинских специальностей и т. д.

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Об этом рассказала директор Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко в интервью медиа-хабу Твой Город. По её словам, несмотря на развитие искусственного интеллекта, технические и рабочие профессии останутся востребованными.

"Половины профессий, которые будут через 10 лет на рынке, сейчас не существует. Потому что либо эти профессии связаны с искусственным интеллектом, либо они просто исчезнут. Сейчас вопрос в том, останутся ли переводчики текстов в таком же объеме? Потому что искусственный интеллект очень неплохо с этим справляется. Останутся ли профессии, связанные с автоматизацией каких-то процессов? Определенные профессии точно останутся. Когда люди говорят о том, что профессиональное образование, колледжи, какие-то там училища – эти профессии на 100% будут существовать. Потому что искусственный интеллект тебя не починит", – сказала Вакуленко.

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Она также обратила внимание на выбор родителей, которые часто имеют высшее образование, однако ребенок хочет стать, например, поваром. По её словам, чаще всего родители думают о собственных амбициях, а не о том, чего хотят их дети.

Напомним, около 18% абитуриентов не смогли набрать проходной балл на национальном мультипредметном тесте (НМТ) в 2026 году. Такие показатели соответствуют тенденциям предыдущего года.

В то же время Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к правительству и Министерству образования и науки с просьбой снизить проходной балл на НМТ со 150 до 130. Он отметил, что дети находятся в неравных условиях при поступлении и испытывают стресс из-за обстоятельств, в которых сдают экзамен.

Также Лубинец считает, что МОН должно восстановить право на обжалование некорректных тестовых заданий и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ. Кроме того, доступ к сдаче экзамена необходимо урегулировать и для детей, находящихся в местах лишения свободы.

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