''Драгоценное время теряется''. Образовательный эксперт назвал важный момент перехода на 12-летку в школах

Документы, которые предусматривали переход на 12-летний срок обучения в школах, были датированы еще 1999 годом, а первые выпускники 12-го класса появятся только в 2030-м. По мнению образовательного эксперта Сергея Дятленко, из-за этого теряется драгоценное время.

По его словам, профильные лицеи смогут изменить школьное образование существеннее, чем введение реформы Новой украинской школы. В частности, 12-летка станет более ценной и важной, а уровень знаний отдельных учеников, потерявших больше всего, удастся "подтянуть". Об этом эксперт по вопросам образования рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Нормативные документы, которые предусматривали переход на 12-летний срок получения полного общего среднего образования, датированы еще 1999 годом, а первые выпускники 12-го класса (если все будет хорошо в этот раз) появятся только в 2030 году. Драгоценное время уходит" , – говорит Дятленко.

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"Наверстать образовательные потери она сможет лишь в понимании выровнять или "подтянуть" уровень отдельных, потерявших больше всего, учеников. А вот качество образования улучшит – это без сомнения. Оно сделает школьное образование более ценным и важным", – добавляет он.

Специалист уверяет, что старшая профильная школа будет менее похожа на привычную и будет значительно отличаться от базового звена (5-9 классы). В частности, она будет выглядеть как бывшие техникумы, колледжи, педучилища, только вместо профессиональной составляющей там будет профильная.

Напомним, Украина должна обязательно перейти на 12-летнюю систему образования, ведь мы единственная страна Европы, которая этого еще не сделала. По словам заместителя министра образования и науки Михаила Винницкого, университет – это место для взрослых, в которое во всем мире вступают в 18 лет, а разница между 17- и 18-летними очень существенная. Чиновник заверил, что когда из школы будут выпускаться совершеннолетние граждане, у них уже будет определенное мировоззрение и ответственность за свой выбор в профессии. Это облегчит много вопросов в сфере образования, ведь изменится его концепция.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в МОН назвали три веские причины перехода на 12-летнюю систему образования.

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