Если с новым меню в школьной столовой есть проблемы: советы родителям от Евгения Клопотенко

В некоторых школах работники столовых нарушают требования к приготовлению блюд по новому меню. Именно это и может быть причиной того, что ребенку не нравится еда.

Но родители могут сами определить, готовят ли повара правильно. Как это сделать и куда жаловаться – рассказал шеф-повар и автор нового меню для учеников Евгений Клопотенко на своей странице в Facebook.

С 1 января 2022 года кормить учеников по-новому должны во всех украинских школах – переходный период внедрения реформы школьного питания завершился. Однако поскольку у детей как раз были зимние каникулы, большинство попробовать блюда из нового меню смогли уже после отдыха, с 10 января (в некоторых школах решили не ждать нового года и перешли на новое меню в 2021 году).

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Однако не всем детям понравились новые блюда. По словам Евгения Клопотенко, так может быть, если повара нарушают требования к приготовлению блюд из разработанного им меню.

Шеф-повар дал родителям советы, как понять и проконтролировать, насколько в школьной столовой их ребенка все честно.

Совет первый: свериться с постановлением

Все о школьном меню есть в постановлении Кабмина от 24 марта 2021 г. № 305 "Об утверждении норм и Порядка организации питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха".

"Если еда не отвечает прописанным там тезисам, то это нарушение", – отметил Евгений Копотенко.

Кроме того, добавил, он, если в школе уже сейчас полностью отказались от сахара и соли, то это не корректно.

"Мы с командой специально пролоббировали переходный этап. Это значит, что количество соли и сахара должно уменьшаться постепенно", – пояснил шеф-повар.

Совет второй: свериться с фото

Родители могут посмотреть, какие блюда разработал Евгений Клопотенко, как они выглядят и проверить, похоже ли оно на еду в школе. И если есть несоответствия, то это нарушение –

Фото всех 160 блюд из меню есть в подробных технологических картах. Кроме фото, там содержатся пошаговые инструкции по приготовлению и другие подробности. Карты можно найти на сайте "Знаем".

Совет третий: пожаловаться

В случае нарушения Евгений Клопотенко посоветовал родителям сначала попросить объяснений у администрации школы. Если там не отреагируют, то – обратиться в Госпродпотребслужбу, где для этого создали специальный чат-бот в Telegram @derzhspozhivsluzhba_bot.

В то же время он отметил, что у некоторых поваров для работы по новому меню не хватает квалификации. Чтобы решить эту проблему, в феврале-марте в областных центрах Евгений Клопотенко организует офлайн-тренинги для поваров.

Также шеф-повар напомнил, что новые нормы школьного питания ввел в 2021 году Минздрав по инициативе первой леди Елены Зеленской. А он со своей командой разработал рецептуры, отвечающие этим нормам.

"Это моя инициатива, чтобы в школах знали, что и как готовить по новым правилам (во внимание мы приняли продукты, которые школы реально могут купить, и ситуацию с оборудованием). Рецепты утвердили Госпотребслужбы и Минздрав (плюс рекомендовали их на национальном уровне). Так школы получили выбор: самим создавать меню по нормам или составлять его на основе разработанных нами рецептов", – отметил Евгений Клопотенко .

Реформу школьного питания начала первая леди Елена Зеленская, меню разработал шеф-повар Евгений Клопотенко. Обновленное меню для столовых презентовали в мае 2021 года, оно рассчитано на 4 недели и содержит 160 блюд. Среди них такие:

яичница скрамбл;

итальянский омлет фритата;

итальянский овощной суп минестроне;

куриные наггетсы;

шпундра – свинина, тушенная со свеклой в свекольном квасе);

верещака – свиные ребрышки, запеченные в квасе со специями и чесноком);

В целом в меню должно быть меньше хлеба, меньше соли, меньше сахара, меньше жиров и одновременно – больше овощей, больше фруктов, больше мяса. В школьных буфетах теперь запрещено продавать булочки, сладкие газированные и негазированные напитки, продукты с высоким содержанием сахара или соли, консервантов, красителей и ароматизаторов.

А в конце октября Минздрав обнародовал технологические карты этого меню. Карты получили все необходимые экспертизы – это означает, что любая школа Украины может скачивать документ и кормить детей новыми блюдами. До сих пор новые нормы питания внедрялись постепенно – в школы и детские заведения оздоровления и отдыха, которые сами хотели изменить питание в столовых.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

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