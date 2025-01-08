Это магнит для поступающих: Винницкий назвал город, который в 2024 году принял четверть всех абитуриентов в Украине

Четверть украинских поступающих в университеты в 2024 году стали студентами высших учебных заведений, расположенных в Киеве. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

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По словам чиновника, столица – огромный магнит для абитуриентов. Об этом чиновник рассказал в интервью LB.ua.

"Если говорить о Киеве, то это огромный магнит. Вступительная кампания этого года показала, что четверть абитуриентов вступили в киевские вузы. Здесь надо многое менять, но Киев, так или иначе, имеет определенный вес и определенный порядок в своей иерархии", – сказал замминистра образования.

Напомним, в 2024 году в заведения высшего образования было зачилено более 187 тысяч абитуриентов на бюджетную и контрактную формы обучения. Это на 80 тысяч меньше первокурсников, чем в прошлом году, когда их количество составило 267 тысяч. Заявления на поступление в вузы в 2024 году подали более 217 тысяч абитуриентов.

В то же время, 6284 абитуриента, получивших предложение на бюджетное место, отказались от бесплатной учебы. Из них почти каждый четвертый – 1442 соискателя образования, не поступали в украинские университеты.

Почти 77% абитуриентов, отказавшихся от обучения на бюджете, решили поступить в другие университеты на контракт. Большое количество из них воспользовалось государственным грантом или поступали туда, куда действительно хотели.

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