''Это не секонд с одеждой''. Писательница вступилась за учителей, которые ''отказались'' читать по 10 книг в год

Украинская писательница Татьяна Стус вступилась за учителей, которые "отказались" читать по 10 книг в год. Она отметила, что к педагогам следует проявлять больше эмпатии и сострадания, вместо того чтобы "бросаться в них тапками".

Литератор подчеркнула, что книга – это не секонд с одеждой, где можно найти вещи на все случаи жизни. Кроме того, получить литературу, к которой лежит сердце, не так просто. Она заверила, что не поддерживает пренебрежительный хейт учителей. Своими взглядами мастерица слова поделилась в Facebook.

"Книга – это не секонд с одеждой на все случаи жизни. Книги читают именно те, к которым лежит сердце, и находить их не так просто а порой и невозможно (да, знаю, ищу). Короче, больше сочувствия и эмпатии всем нам, друзья, прежде чем бросаться в кого-то тапочками. Тем более, у того, кому ой как нелегко и без ваших тапочек", – написала Стус.

Она также говорит, что чтение требует не только доступа к книгам, но и внутренних сил, времени и обеспечения базовых потребностей. Писательница отметила, что комментарии, которые появились под сообщением украинской преподавательницы Национального университета "Киево-Могилянская Академия" и народной депутатки Инны Совсун, на самом деле говорят о печальной и безнадежной мольбе педагогов обеспечить им возможность читать.

"На тех скринах, что породили столько насмешек "интеллектуалов" – на самом деле грустная и явно безнадежная мольба учителей обеспечить элементарную возможность читать, а не отрицание процесса или его обесценивание", – говорит Стус.

По ее словам, саркастические ответы относительно доступа к книгам в библиотеках не учитывают состояние самих читальных залов, о котором "недавно жаловались и разводили руками".

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