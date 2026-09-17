Где учатся абитуриенты, набравшие рекордные 800 баллов на НМТ 2026: их всего двое на всю Украину

Юрий Гащук, набравший 800 баллов на национальном мультипредметном тесте (НМТ), поступил в "Львовскую политехнику", выбрав Институт химии и химических технологий. Еще один выпускник, который набрал в 2026 году максимальное количество баллов на НМТ, – это Иван Прудько из Черниговской области. Парень учился в Нежинском лицее при НГУ имени Николая Гоголя.

Он выбрал Киевскую школу экономики по программе "Экономика и большие данные". Выпускник отметил, что не ожидал такого результата.

Напомним, что в 2026 году 4002 абитуриента получили максимальные 200 баллов по НМТ. Этот результат стал рекордным за три года проведения экзамена. 3712 абитуриентов сдали экзамен на максимальный балл по одному предмету, 260 – по двум предметам, 28 – по трем, и 2 – по всем четырем предметам.

Больше всего 200-балльников в 2026 году было среди сдававших английский язык (2194 человека), математику (1152) и историю Украины (366).

В 2025 году таких участников всего было 2745, из них 2459 сдали на максимальный балл один предмет, 252 – два предмета, 31 – три предмета и 3 – все четыре предмета.

В 2024 году число самых успешных абитуриентов составило 3417: 2999 из них набрали максимальный балл по одному предмету, 353 – по двум, 58 – по трем, и 7 – по всем четырем предметам.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что выпускница из Львова, сдавшая НМТ на 600 баллов, поделилась секретом успеха.

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