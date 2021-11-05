Главный санврач раскритиковал массовую дистанционку в "красных" зонах – что будет делать
Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин раскритиковал перевод на дистанционное обучение школах, где уровень вакцинации сотрудников достаточный для работы без ограничений. Он убежден, что дети должны продолжать учебу за партами.
В Минздраве сейчас разбираются с ситуацией, но пока решение властей на местах будут оставаться в силе. Об этом заместитель министра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщил на брифинге.
По словам главного санврача, вопрос дистанционки – в частности, в "красной" зоне при 100% вакцинированных учителей – рассматривался на заседании комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации.
"Сейчас изучаем этот вопрос вместе с Госслужбой по чрезвычайным ситуациям в части полномочий именно областных комиссий ТЭБ та ЧС, могут ли они принимать такие решения", – сообщил Игорь Кузин.
Он привел пример Киева, где учеников с 1 по 11 класс всех школ перевели на онлайн-учебу. Главный санврач сообщил, что в КГГА предоставили такую аргументацию своего решения: слишком большая нагрузка на детские койки в больницах и очень высокие показатели заболеваемости COVID-19 среди детей.
Но сам Игорь Кузин убежден, что местные власти должны выполнять постановление правительства №1236. В ней говорится, что в "красной" зоне детсады и 1-4 классы могут заниматься в обычном режиме независимо от числа вакцинированных в заведении сотрудников. А 5-11 классы – если 100% коллектива привиты обеими дозами. И только в случае, если условие не выполнено, дети должны учиться онлайн.
"Решения областных комиссий ТЭБ и ЧС не должны противоречить постановлению №1236... По моему убеждению, в областях должен продолжаться учебный процесс. Пока мы должны выполнять решение, принятое местными властями, но мы надеемся, что очень быстро сможем предоставить разъяснение", – сказал главный санврач.Как должны и как работают школы во время карантина
Для работы в офлайн-режиме в школах должен быть вакцинирован от коронавируса определенный процент сотрудников – 80% в "желтой" и "оранжевой" (требуется хотя бы одна доза) и 100% в "красной" (только обе дозы). Все они должны иметь документы, подтверждающие наличие хотя бы одной дозы прививки против COVID-19, медицинских противопоказаний к ней или справку о том, что переболели. Если уровень привитых ниже – школа должна переходить на дистанционное обучение. Об этом говорится в постановлении Кабмина №1236.
Министр здравоохранения Виктор Ляшко в конце сентября сообщил, что даже при условии необходимого уровня вакцинации среди работников школ могут отправить на карантин как отдельный класс, так и всю школу. Класс – если заболеет кто-то из учеников. Школа – если таких классов будет более 50%.
Однако местные власти массово отправляют детей на дистанционное обучение независимо от уровня вакцинации учителей, причем и учеников начальной школы тоже. Где-то школьники на затяжных каникулах, которые с одной недели продлили до двух или даже трех. Как учатся во всех регионах Украины –OBOZREVATEL собрал все, что известно, здесь.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Министр образования и науки Сергей Шкарлетт заявил, что знает, как родителей школьников, а особенно учеников 1-4 классов, беспокоит вопрос офлайн-обучения. По его словам, когда дети вернутся за парты, зависит от трех факторов: эпидемиологической ситуации, показателей вакцинации учителей, ответственного отношения и соблюдения карантинных ограничений каждым украинцем.
Более половины украинцев негативно относятся к дистанционному обучению. И чем больше с ним сталкиваются, тем больше среди них недовольных таким форматом. По сравнению с прошлым годом выросло и количество украинцев, считающих онлайн-обучение опасным для психики детей.
По состоянию на 4 ноября количество работников школ, сделавших по меньшей мере одну прививку от коронавируса, достигло почти 92%. Из них 73,5% уже полностью вакцинированы. По уровню вакцинации учителей лидировала Киевская область, теперь Хмельницкая – там он достиг 99%.
Министерство здравоохранения своим приказом за 4 октября утвердило перечень профессий, для которых прививка от коронавируса обязательна, среди них и педагоги. Исключение – только для тех, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья. Сотрудников школ, которые не вакцинируются от коронавируса, будут отстранять от работы и лишать зарплаты. Приказ вступит в силу 8 ноября.