''Ходить в одно и то же место 5 дней в неделю неинтересно''. Артур Пройдаков назвал еще одну причину, почему молодежь не хочет учительствовать

Украинский учитель Артур Пройдаков, который вошел в топ-10 лучших педагогов международной премии Global Teacher Prize, считает, что современная молодежь не хочет идти в учительство, ведь им неинтересно ходить в одно и то же место 5 дней в неделю. По мнению педагога, молодежь хочет больше свободы в профессии.

Об этом Пройдаков рассказал в интервью OBOZ.UA. По его словам, выпускники выбирают профессии, где можно преимущественно работать дистанционно и иметь гибкий график. Зато школа не готова к такому.

"Вот почему молодежь сейчас не очень идет в учительство? Мне кажется, важным пунктом, кроме зарплаты, есть еще момент, что ходить в то же место 5 дней в неделю ей просто неинтересно. Она хочет дистанционно где-то работать, иметь гибкий график, два дня прийти на урок, потом поставить ноутбук на колени и провести занятия онлайн. А школа не всегда к этому готова. Молодежь хочет больше свободы, а расписание уроков, академическая составляющая, заполнение журналов предполагает какую-то концентрацию. И это может стать триггером для современной молодежи", – сказал Пройдаков.

Напомним, в Украине за последние два года количество учителей до 30 лет уменьшилось на 22%. В то же время, количество педагогов в возрасте 41-50 лет снизилось на 15%. При поступлении в университеты у абитуриентов возникают вопросы относительно престижа профессии педагога и уровня зарплаты.

Следовательно, существует риск дальнейшего старения педагогов, поскольку учителя старшего возраста более готовы к длительной работе, чем их младшие коллеги. Так, среди педагогов в возрасте 46–55 лет таких 71%, а среди педагогов до 25 лет — 42%.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что только 30% студентов, обучающихся на педагогических специальностях, планируют работать в школе.

