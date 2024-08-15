Кабмин уволил Сергея Горбачева: кто претендует на должность образовательного омбудсмена

Кабинет министров Украины уволил с должности образовательного омбудсмена Сергея Горбачева. Он был первым, кто стал уполномоченным по защите образовательных прав.

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Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в официальном Telegram-канале. Решение было принято на внеочередном заседании.

Сергей Горбачев – украинский деятель образования, журналист и первый образовательный омбудсмен Украины. Родился он в Запорожье, Украина. В течение жизни овладел более 20 профессий, в частности, строителя, дизайнера и программиста.

На должность образовательного омбудсмена претендуют 20 кандидатов. Среди них – представители университетского сообщества, служащие Вооруженных сил Украины, участники политических кампаний, а также те, кто имел проблемы с законом.

Бенедисюк Мария – учительница физики, математики, информатики в Довбысском лицее Довбысской поселковой территориальной громады Житомирской области.

Дробязко Татьяна – воспитательница заведения дошкольного образования (ясли-сад) № 16 "Аленка" Нежинского городского совета Черниговской области.

Запотоцкая Елена – профессор кафедры административного, финансового и информационного права Государственного торгово-экономического университета.

Мирошниченко Оксана – доцент кафедры общественных дисциплин и методики преподавания Черниговского областного института последипломного педагогического образования имени К. Д. Ушинского.

Киселева Елена – официально не работает.

Лысоконь Илья – старший преподаватель кафедры социальной педагогики и социальной работы, помощник ректора по перспективному развитию Криворожского государственного педагогического университета.

Сергей Михнюк – директор учебно-научного центра воспитательной работы и социального развития Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Никульчев Николай – официально не работает.

Птица Наталья – доцент кафедры транспортных систем и логистики Харьковского национального автомобильно-дорожного университета.

Рудик Александр – доцент кафедры методики естественно-математического образования и технологий Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко.

Сухецкая Оксана – официально не работает.

Тарасова Елена – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учительница украинского языка и литературы в Житомирском лицее № 21.

Торбенко Ирина – проректор по научно-педагогической работе и международным связям ПЗВО "Международный европейский университет".

Федоренко Анна – доцент кафедры управления в транспортной отрасли Дунайского института Национального университета "Одесская морская академия".

Шепельский Владислав – учитель физики и астрономии в Киевской гимназии №315 с углубленным изучением иностранных языков.

Алексеев Владимир – проходит военную службу, директор Гнидинцевского заведения общего среднего образования I-III ступеней Варвинского поселкового совета Прилукского района Черниговской области.

Лещик Надежда – начальник отдела медиа и аналитики Службы образовательного омбудсмена.

Домоцкий Денис – помощник ректора Национального университета "Черниговский коллегиум" имени Т.Г. Шевченко.

Савчук Петр – помощник ректора Национального авиационного университета.

Сопилко Ирина – и. о. декана юридического факультета Национального авиационного университета;

Детальнее о том, что известно о самых загадочных претендентах на должность образовательного омбудсмена Украины можно узнать по ссылке.

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