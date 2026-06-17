'Как люди умудряются не набрать проходной балл?' Задача по математике на НМТ 2026 вызвала шквал споров

Задача по математике на национальном мультипредметном тесте (НМТ) 2026 года вызвала споры среди украинцев. Выпускникам в тесте нужно было вычислить сдачу при покупке и указать правильный вариант ответа.

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В условии задачи сказано, что покупатель приобрел 3 бутылки подсолнечного масла по 60 гривен каждая, при этом расплачиваясь одной купюрой в 500 гривен. Дети должны были выбрать один из четырёх предложенных вариантов. Одна из репетиторов по математике, Екатерина, спросила у пользователей сети, используют ли они такую математику в жизни.

В комментариях разгорелась дискуссия, ведь часть пользователей сети удивлялась легкости заданий. Некоторые отмечали, что именно такие задачи должны решать абитуриенты, чтобы получить проходной балл, поэтому невозможность решить простые примеры говорит об уровне знаний школьников. Другие же украинцы, которые сдавали внешнее независимое оценивание, были удивлены, ведь им приходилось решать гораздо более сложные задачи.

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В то же время были и те, кто критиковал подобные посты, ведь дети нервничают, сдавая не только математику, но и ещё три предмета, на которые нужно переключаться в короткие сроки. К тому же они проходят их после дистанционного обучения и, зачастую, воздушных тревог.

"И при таких задачах люди умудряются не набрать проходной балл. Дистанционное обучение даёт о себе знать".

"Такие задачи не всегда встречаются, это просто кому-то однажды попалась такая, и я согласна с тем, что такие задачи нужны в жизни, но всё остальное, что у меня было на НМТ, не имеет ничего общего со взрослой жизнью, и даже из школьной математики некоторые задачи я видела впервые".

"Такие вопросы явно не у всех, и таких вопросов в тесте 1–2, а дальше нормальная прогонка по всяким математическим кошмарам".

"Есть и другие задачи. Это из устного теста, но да, простая. А представьте, как детям, которые в один день сдают экзамен, где таких задач нет, а остальные придуманные, а на следующий день почти всё можно сделать устно... А потом им тыкают, что у них 140 по математике, а у других 180–200. Можем ли мы говорить, что вторые умнее первых? Та же фигня с другими тестами. Я пробные тоже сравнивала. Ты можешь некоторые набрать на 180–200, а некоторые с трудом дотянешь до 125 (это, например, литература или история)".

"Именно такие задачи мы решали в классе, а домашнее задание: Петя купил 3 яблока по 2 грн, а Маша 6 по 4 грн. Сколько единорогов они встретили, пока покупали яблоки?"

"А может, хватит выкладывать первые задачи из НМТ? Почему не 20-ю или ещё какую-нибудь из середины теста? Почему не пройти все 4 предмета, которые дети сдают за один день? И уже потом похвастаться своими блестящими знаниями! Все так хайпят, знатоки ЗНО. Забыли, как с квадратными глазами ходили сдавать по одному предмету в неделю. Сейчас дети сдают 4 предмета за один день под давлением тревог и в условиях сложного дистанционного обучения. Лучше посочувствуйте им, чем насмехаться над первой задачей НМТ".

"Автор, обращаюсь к вам лично! Уберите все 22 задания и уточните, что не всем попадаются такие легкие задания. Да и 4 предмета за 1 день – это вообще кошмар! 4 часа дети сидят и сдают НМТ. С 20-минутным перерывом между двумя блоками".

OBOZ.UA также писал, что украинцы уже устроили дискуссию в сети из-за задания по математике на НМТ, где детям нужно было найти корень уравнения. Одна из учительниц отметила, что вопросы довольно простые, однако если ребенок не может справиться со стрессом в незнакомых условиях, то такое задание легко провалить.

В то же время на сайте Кабинета министров Украины зарегистрировано не менее 10 петиций относительно изменений в проведении НМТ. В частности, в некоторых обращениях предлагается отменить математику или сделать её двухформатной, не проводить тестирование по истории Украины, разрешить повторную сдачу экзамена в течение одного года и т. д.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, имеет ли школа право требовать от выпускников результаты НМТ.

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