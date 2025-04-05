'Как она на это согласилась?' Видео, как учительница танцует на уроке с учениками, стало вирусным в TikTok

Видео, где учительница из Немишаевского лицея №2 Киевской области Адель Стрембицкая танцует вместе с учениками на уроке, стало вирусным в социальной сети TikTok. На сегодняшний день ролик имеет уже более 2-х миллионов лайков и более 17 тысяч комментариев.

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Под постом пользователи удивляются, как она согласилась сняться в таком видеоролике. Кто-то хвалит ее за креативность и пишет, что концовка их очень удивила, а другие интересуются, какая это школа, завидуя, что в их учебных заведениях нет таких учителей.

На видео показано, как во время урока одна из учениц вскакивает с места и начинает танцевать, ее поддерживают другие учащиеся класса. Учительница в это время стоит спиной к детям и что-то пишет на доске. В конце видео она поворачивается к классу и танцует вместе с ними.

Видео просмотрели уже почти 3 миллиона раз и сохранили около 300 тысяч пользователей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал об учениках начальной школы в Тернопольской области стали звездами TikTok. Школьники снимают видео со своими выступлениями на уроках музыки. Один из роликов набрал 2,3 миллиона просмотров, другой – 1,2 миллиона, еще один – 500 тысяч.

Также OBOZ.UA писал, что учительница-звезда TikTok, передавшая ученикам привет из будущего, раскрыла секрет вирусного видео.

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