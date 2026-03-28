Как правильно на украинском – 'кастрюля' или 'каструля'?

Иногда в быту можно услышать ошибочный вариант названия сосуда, в котором готовят пищу, – "кастрюля". Однако правильным является "каструля".

Видео дня

OBOZ.UA рассказывает, как правильно сказать это на украинском. Это происходит из-за калькирования из русского языка.

slovnyk.ua дает такое определение этой лексемы:

Каструля, і, ж. Металевий посуд (переважно циліндричної форми) для варіння страви.

И приводит следующие примеры:

На тривалих зупинках вона варила суп у каструлі, позиченій у кухаря (Ткач, Крута хвиля, 1956, 77); Ганна Сильвестрівна встигла тим часом наставити вже окропу, і коли вода забулькотіла, виклала на підситок перший десяток вареників і почала по одному кидати їх в каструлю (Сенч., На Бат. горі, 1960, 32).

Кроме стилистически нейтрального слова "каструля", существует еще разговорное "баняк", обозначающее преимущественно чугунный горшок, котел. Slovnyk.ua приводит такой пример:

Було й дітям частенько повнісінькі баняки молодих качанів варили (Вишня, II, 1956, 80).

Заметим, относительно ошибочного употребления буквы ю вместо у в украинских словах, часто это касается случаев, когда гласный у стоит после шипящего. Так, поскольку в украинском языке шипящие звуки не бывают мягкими, а лишь смягченными в определенных позициях, то случаи, когда в русском языке пишут ю, на украинском у: рос. жюльен, парашют, брошюра, жюри и т.п., на украинском "жульен", "парашут", "брошура", "журі" и т.п. То же самое касается и собственных названий: укр. "Жульєн Сорель", "Жуль Верн" и тому подобное. Похожий случай со словом "парфуми", которое в украинском языке употребляется во множественном числе и с буквой у, когда в русском языке парфюм – единственное число и с буквой ю.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!