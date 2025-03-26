Как рассчитать конкурсный балл при поступлении в вуз в 2025 году

В 2025 году конкурсный балл для поступления в заведения высшего образования будет рассчитываться на основе результатов национального мультипредтметного теста (НМТ). Кроме этого, абитуриентам нужно иметь результаты творческого конкурса по специальностям, которые они выбрали.

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Такие условия предусмотрены в Порядке приема для получения высшего образования, обнародованном Министерством образования и науки. Поступающие также могут подать результаты НМТ за 2022, 2023 или 2024 год.

Формула расчета конкурсного балла:

Конкурсный балл (КБ) = (К1×П1+К2×П2+К3×П3+К4×П4+КТ×ТК)/(К1+К2+К3+(К4макс+К4)/2+КТ)+ОУ.

П1, П2, П3, П4 – оценки по первому, второму, третьему и четвертому предметам НМТ;

ТК – оценка творческого конкурса (в предусмотренных случаях);

ОУ – балл за успешное окончание в год поступления подготовительных курсов заведения высшего образования для поступления в него по шкале от 0 до 10 баллов – при поступлении на специальности (специализации, предметные специальности), указанные в Перечне специальностей, которым оказывается особая поддержка.

Весовые коэффициенты К1, К2, К3, К4 оценок предметов каждой специальности (специализации, предметной специальности) и весовой коэффициент КТ оценки творческого конкурса определены в приложении 7 к Порядка приема.

К4макс – максимальное значение предметного коэффициента по выборочному предмету НМТ 2025 для соответствующей специальности (специализации, предметной специальности).

По такой же схеме рассчитывается конкурсный балл для поступающих, которые будут подавать результаты НМТ прошлых лет. При этом учитывается количество предметов, составляющих в соответствующий год.

Члены сборных команд Украины или участвовавшие в международных олимпиадах, Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх по представлению Министерства молодежи и спорта Украины получат по 200 баллов по двум конкурсным предметам по выбору абитуриента. Для этого им нужно предоставить подтверждающие документы.

Для поступления на бюджет абитуриентам нужно набрать не менее 130 баллов. Для отдельных специальностей конкурсный балл не может быть менее 150.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, сколько тестовых баллов нужно набрать по каждому предмету на НМТ-2025.

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