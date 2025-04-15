Каникулы в школах продлятся всего 2 месяца? Новость об обязательном обучении до 30 июня оказалась фейком

Центр противодействия дезинформации опроверг новость о том, летние каникулы в школах продлятся всего два месяца. Сообщения о том, что украинские школьники будут учиться до 30 июня и отдыхать меньше, стали распространяться по сети.

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В официальном Telegram-канале центра отмечено, что не существует законодательного акта, ограничивающего продолжительность каникул. Согласно закону, каждое учебное заведение самостоятельно определяет, сколько будет проходить обучение, его структуру и форму, однако каникулы должны быть не менее 30 календарных дней.

Согласно постановлению правительства "О начале учебного года во время военного положения в Украине", принятом в июле прошлого года, текущий учебный год продлится до 30 июня 2025 года.

Отдельные учебные заведения могут продолжить обучение в июне. В частности, для устранения образовательных потерь, возникших из-за сложной энергетической и безопасности ситуации на протяжении учебного года. Также в течение июня в школах могут работать пришкольные лагеря и проводить другие активности для учеников.

Напомним, школы смогут увеличивать минимальное количество часов, определенное типовым образовательным планом на предмет или интегрированный курс. Также для школьников становится не обязательным изучение текстов наизусть и выставление учителями оценок за них в языковой литературе.

Такие условия предусматривают Инструктивно-методические рекомендации по преподаванию в учебных заведениях на новый учебный год, предоставленные Министерством образования и науки Украины на официальном сайте. Также для индивидуального оценивания разговора и чтения не нужно отводить отдельные уроки и создавать столбец без даты на странице классного журнала.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что МОН "потеряла связь" почти с 1,8 млн украинских школьников за границей.

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