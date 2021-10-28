Киевский учитель заложил в ломбард 19 школьных ноутбуков
В Киеве учитель украл в своей школе 19 ноутбуков. Всю технику он закладывал в ломбарде.
Стоимость украденных ноутбуков составляет 63 тыс. грн. Учителю грозит до пяти лет тюрьмы, – сообщили в отделе коммуникации главного управления Национальной полиции Киева.
Кражу ноутбуков обнаружили сотрудники школы на улице Викентия Беретти в Деснянском районе столицы во время инвентаризации – не досчитались аж 19 компьютеров.
Полицейские проверили ломбарды и нашли украденные ноутбуки. Так установили и имя того, кто их сдавал. Им оказался 42-летний учитель этой же школы.
"Мы выяснили, что в течение нескольких месяцев 42-летний учитель похищал имущество учреждения", – сообщила старший следователь Деснянского управления полиции Наталья Бакуменко.
Все 19 ноутбуков украл этот учитель. Стоимость всей техники – 63 тыс. грн. В полиции начали уголовное производство по ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.
Что преподает учитель, укравший ноутбуки, и что его заставило пойти на преступление – в полиции не уточнили.
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