Когда будет последний звонок в школах Украины в 2023 году и в каком формате: разъяснение

Дарья Дурова
Моя Школа
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Стало известно, когда рекомендуют провести последний звонок

Департамент образования рекомендовал украинским школам провести последний звонок 16 июня, однако каждое учреждение может выбрать свою дату. Если во время этого праздника прозвучит воздушная тревога, всем будет необходимо пройти в укрытие.

Формат последнего звонка тоже смогут устанавливать на местах. Как заявлял в эфире марафона "Єдині новини" замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко, это касается и проведения выпускных вечеров.

По информации МОН, сейчас в нашей стране действует более 12 тысяч школ. Постановление Кабмина № 711 (от 24.06.2022) говорит о том, что во время действия режима военного положения учебный год в Украине длится с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

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"По усмотрению военных администраций каждого региона, в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации безопасности внутри страны, научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022/2023 учебного года", – разъяснил Витренко.

Департамент образования рекомендует вручить выпускникам документы об образовании до 21-23 июня.

Праздник последнего звонка могут устроить онлайн, особенно если в школе нет укрытия или она находится в потенциально опасном регионе страны.

Витренко добавил, что на тех территориях, где обучение проходило онлайн, выпускных, скорее всего, не будет, чтобы не подвергать детей, родителей и учителей опасности.

Добавим, что в Киеве рекомендовали завершить образовательный процесс в разных формах 30 июня, а последний звонок провести 16 июня.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр образования Оксен Лисовой заявлял, что переход на 12-летнюю школьную систему в Украине должен состояться в 2027 году.

– Андрей Витренко говорил, что "двенадцатилетка" в школах является "евроинтеграционным шагом", поскольку большинство стран Европы применяют именно такую систему обучения.

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