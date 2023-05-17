Когда будет последний звонок в школах Украины в 2023 году и в каком формате: разъяснение

Департамент образования рекомендовал украинским школам провести последний звонок 16 июня, однако каждое учреждение может выбрать свою дату. Если во время этого праздника прозвучит воздушная тревога, всем будет необходимо пройти в укрытие.

Формат последнего звонка тоже смогут устанавливать на местах. Как заявлял в эфире марафона "Єдині новини" замминистра образования и науки Украины Андрей Витренко, это касается и проведения выпускных вечеров.

По информации МОН, сейчас в нашей стране действует более 12 тысяч школ. Постановление Кабмина № 711 (от 24.06.2022) говорит о том, что во время действия режима военного положения учебный год в Украине длится с 1 сентября 2022 года по 30 июня 2023 года.

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"По усмотрению военных администраций каждого региона, в зависимости от военно-политической ситуации и ситуации безопасности внутри страны, научно-педагогический совет, учредители и военные администрации принимают окончательное решение об окончании этого 2022/2023 учебного года", – разъяснил Витренко.

Департамент образования рекомендует вручить выпускникам документы об образовании до 21-23 июня.

Праздник последнего звонка могут устроить онлайн, особенно если в школе нет укрытия или она находится в потенциально опасном регионе страны.

Витренко добавил, что на тех территориях, где обучение проходило онлайн, выпускных, скорее всего, не будет, чтобы не подвергать детей, родителей и учителей опасности.

Добавим, что в Киеве рекомендовали завершить образовательный процесс в разных формах 30 июня, а последний звонок провести 16 июня.

Как писал OBOZREVATEL:

– Министр образования Оксен Лисовой заявлял, что переход на 12-летнюю школьную систему в Украине должен состояться в 2027 году.

– Андрей Витренко говорил, что "двенадцатилетка" в школах является "евроинтеграционным шагом", поскольку большинство стран Европы применяют именно такую систему обучения.

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