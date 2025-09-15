Когда заканчивается дополнительный набор на контрактную форму обучения в Украине: есть один нюанс

В учреждениях высшего образования продолжается дополнительный набор поступающих на бакалавриат на контракт. Общий срок, установленный Министерством образования и науки истекает 20 октября 2025 года. Однако каждый вуз самостоятельно определяет точные даты проведения дополнительного набора в правилах приема.

Принять участие в дополнительном наборе могут абитуриенты, которые по определенным причинам не смогли подать заявление в основной период до 1 августа, или желают поступить для получения еще одного образования. Об этом сообщает государственное предприятие ИНФОРЕСУРС.

Если абитуриент во время основного периода подал все 15 заявлений, он не сможет поступать во время дополнительного набора. Информацию о наборе и его сроках стоит проверить в учебных заведениях лично или на официальных страницах .

Подать заявление можно через личный электронный кабинет, также необходимо предоставить мотивационное письмо, если это предусмотрено правилами вуза.

Кроме того, продлена вступительная кампания в учреждения профессионального образования. Заявления принимают до 1 октября. Подать их можно как онлайн, через электронный кабинет поступающего, так и непосредственно в учебное заведение. Поступление в профтехи сейчас возможно и на бюджет, и на контракт.

Также до 20 октября могут продолжаться донаборы в учреждениях профессионального предвысшего образования. Для поступления необходимо создать электронный кабинет и подать заявления в определенные заведением сроки.

