Коммуникабельный, одаренный, любит учиться: полиция назвала основную причину травли шестиклассника Иеремии в лицее Ивано-Франковска

Руководитель ювенальной превенции полиции Ивано-Франковской области Алла Бойчук предполагает, что главной причиной травли шестиклассника Иеремии в школе стала зависть одноклассников к одаренности, коммуникабельности и любви к обучению мальчика. Полисменка подчеркнула, что школьник грамотно отвечает на вопросы, занимается английским языком и играет на скрипке.

Об этом Бойчук сообщила в интервью "Суспільному". Представительница правоохранительных органов рассказала, что с Иеремией провел беседу психолог. Согласно выводам специалиста, мальчик некомфортно чувствовал себя в учебном заведении и испытывал буллинг от одноклассников.

"Ребенок опрошен, у нас есть уже вывод психолога. Определено, что ребенок действительно испытывает буллинг, некомфортно чувствует себя в учебном заведении. Хотя мальчик любит учиться, очень коммуникабельный, он одаренный ребенок, очень хорошо, грамотно отвечает на вопросы, занимается английским языком, играет на скрипке. Возможно, зависть по отношению к школьнику, к его особенностям, к его одаренности других детей. Я думаю, что это основная причина", – сообщила Бойчук.

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Полицейская добавила, что у мальчика действительно много пропусков в школе. Однако есть все документы, подтверждающие, по каким причинам он не посещал уроки.

Бойчук отметила, что дальнейший формат обучения Иеремии будет определять его мама, но считает, что ребенку все же нужно ходить в школу.

Напомним, в лицее №4 школьники 6-го класса жестоко буллили своего одноклассника за то, что он играет на скрипке. Иеремии дети посылали сообщения в личные в Viber и писали в классном чате слова "плач". Кроме того, некоторые из подростков угрожали ему "поставить синяки" и в один из дней вытолкали из класса. Мальчик после травли сказал маме, что не хочет жить.

Позже мама Иеремии Оксана Крайник рассказала, что проблемы начались еще с первого класса. По ее словам, однажды, когда ее сын вернулся на учебу после продолжительной болезни, никто из одноклассников с ним не общался. Лишь один мальчик пришел на перемене и тихонько сказал, что учительница якобы приказала с ним не играть.

Предварительно, трое родителей, дети которых совершили буллинг в лицее над своим одноклассником Иеремией, привлечены к ответственности. В частности, оформлены материалы о правонарушениях, а именно ненадлежащем воспитании. Еще на двоих полиция составила протоколы, за то, что школьники систематически травили мальчика. Также составлен протокол на директора учебного заведения из-за несообщения школой полиции о травле.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что Лисовой отреагировал на издевательство над ребенком в лицее Ивано-Франковска и раскритиковал администрацию за пассивную позицию.

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