Кому-то придется заплатить больше: стала известна стоимость пробного ВНО в 2022 году

Светлана Кузьменко
Моя Школа
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В представительствах УЦОКО определились со стоимостью пробного ЗНО-2022

Представительства Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО) в регионах определились со стоимостью пробного ВНО в 2022 году. Цена будет отличаться, иногда – до 100 грн.

Это связано, в частности, с стоимостью печати материалов и прогнозируемым количеством учеников, которые будут его сдавать. Об этом сообщили в УЦОКО.

Кто-то заплатит меньше, кто-то – больше

Сегодня, 20 декабря, региональные центры оценки качества образования объявили стоимость составления пробного ВНО в 2022 году. Как отметили в УЦОКО, цены будут колебаться в пределах 213-309 грн.

"Такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований и т.д.", – пояснили в Украинском центре оценки качества образования.

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Не на всех сайтах региональных центров уже обнародовали информацию о стоимости. Но, например, известно, чтов Одессе цена составит 270 грн. за одно тестирование.

В прошлом году стоимость пробного ВНО также разнилась в разных регионах, однако была ниже и была от 195 до 255 грн.

Пробное ВНО-2022: какой график

Регистрация на пробное ВНО-2022 продлится 5-22 января 2022 года на сайтах региональных центров оценки качества образования. Все предметы разделили на два дня. Сдать в аудитории можно только одно пробное ВНО в день. Тестирование состоится в марте:

  • 19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

  • 26 марта – по истории Украины, по математике, математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

Пункты проведения ВНО: к чему готовиться

В УЦОКО OBOZREVATEL рассказали, что пробное ВНО организуют с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий как на входе в пункты тестирования, так и во время него.

Участники должны будут:

  • на входе пройти измерение температуры;

  • быть в масках;

  • иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

  • соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должно находиться не более 15 школьников и 2 инструктора.

Сами аудитории обеспечат:

  • медицинскими масками;

  • бесконтактными термометрами;

  • средствами дезинфекции для рук;

  • средствами дезинфекции для обработки поверхностей;

  • изоляционные защитные халаты и щитки для медиков.

Еще в штат каждого пункта тестирования добавят медработника.

Будут ли требовать от участников ВНО отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или прививки, в УЦОКО ответили – нет, не будут требовать. По крайней мере, пока такого решения нет. А если такое решение и будет принято, это – зона полномочий Минздрава.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Министр образования и науки Сергей Шкарлет утвердил график ВНО-2022. В приказе указаны даты, когда выпускники должны зарегистрироваться на тестирование и получить пропуск-приглашение.

  • Министерство образования и науки решило изменить условия приема в высшие учебные заведения в 2022 году. Прежде всего, новации коснутся документов для подачи – в бумажном формате, их должно уменьшить. Кроме того, должны увеличить набор на контракт бакалавров по дневной форме обучения и применить технологии ВНО для поступления в магистратуру по нескольким специальностям.