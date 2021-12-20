Кому-то придется заплатить больше: стала известна стоимость пробного ВНО в 2022 году

Представительства Украинского центра оценки качества образования (УЦОКО) в регионах определились со стоимостью пробного ВНО в 2022 году. Цена будет отличаться, иногда – до 100 грн.

Это связано, в частности, с стоимостью печати материалов и прогнозируемым количеством учеников, которые будут его сдавать. Об этом сообщили в УЦОКО.

Сегодня, 20 декабря, региональные центры оценки качества образования объявили стоимость составления пробного ВНО в 2022 году. Как отметили в УЦОКО, цены будут колебаться в пределах 213-309 грн.

"Такой разброс связан с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в том или ином регионе, прогнозируемым количеством тестирований и т.д.", – пояснили в Украинском центре оценки качества образования.

Видео дня

Не на всех сайтах региональных центров уже обнародовали информацию о стоимости. Но, например, известно, чтов Одессе цена составит 270 грн. за одно тестирование.

В прошлом году стоимость пробного ВНО также разнилась в разных регионах, однако была ниже и была от 195 до 255 грн.

Регистрация на пробное ВНО-2022 продлится 5-22 января 2022 года на сайтах региональных центров оценки качества образования. Все предметы разделили на два дня. Сдать в аудитории можно только одно пробное ВНО в день. Тестирование состоится в марте:

19 марта – по украинскому языку, украинскому языку и литературе;

26 марта – по истории Украины, по математике, математике (задание уровня стандарта), по биологии, по географии, по физике, по химии, а также по английскому, испанскому, немецкому и французскому языкам.

В УЦОКО OBOZREVATEL рассказали, что пробное ВНО организуют с соблюдением всех противоэпидемических мероприятий как на входе в пункты тестирования, так и во время него.

Участники должны будут:

на входе пройти измерение температуры;

быть в масках;

иметь маленькие дезинфекторы и пользоваться ими;

соблюдать социальную дистанцию.

Во время тестирования в аудитории должно находиться не более 15 школьников и 2 инструктора.

Сами аудитории обеспечат:

медицинскими масками;

бесконтактными термометрами;

средствами дезинфекции для рук;

средствами дезинфекции для обработки поверхностей;

изоляционные защитные халаты и щитки для медиков.

Еще в штат каждого пункта тестирования добавят медработника.

Будут ли требовать от участников ВНО отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 или прививки, в УЦОКО ответили – нет, не будут требовать. По крайней мере, пока такого решения нет. А если такое решение и будет принято, это – зона полномочий Минздрава.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :