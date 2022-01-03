Конец учебного года 2022 в Украине: когда школьники уйдут на летние каникулы

Первая половина учебного года 2021/2022 выдалась сложной. Было много дистанционного обучения, проблем с вакцинацией учителей и отоплением.

Осенние каникулы начались и закончились в разных школах по-разному, кое-где их растянули на три недели вместо одной. Зимние стартовали более или менее синхронно, но части детей придется отдыхать меньше.

Скорее всего, с весенними каникулами будет примерно так же. А пока OBOZREVATEL решил узнать, когда может закончиться учебный год. Спойлер – школа может "откусить" у детей весь первый месяц лета.

Учебный год в большинстве украинских школ состоит из двух семестров (есть школы, где учатся по триместрам), каждый из которых делится на две четверти. Каникулы должны быть каждый сезон. Весной и осенью самые короткие, по одной неделе. Зимой длиннее, в этом году – с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года включительно, в общей сложности 16 дней. Предполагается, что лето полностью в распоряжении школьников, конечно, за исключением выпускников, которым нужно сдавать ВНО ( график ВНО 2022 – здесь ).

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Продолжительность каникул в течение учебного года не может составлять менее 30 календарных дней. А дети так или иначе в течение года должны отучиться определенное количество часов:

ученики 1-4 классов – 720 часов;

ученики 5-9 классов – 890 часов;

ученики 10-11 классов – 1110 часов.

Министерство образования и науки рекомендовало школам в учебном году 2021/2022 провести летние каникулы с 1 июня по 31 августа 2022 года. Это должно было бы означать, что учебный год закончится 31 мая. Должно было бы, но не означает.

С каникулами в первой половине учебного года 2021-2022 было сложно. Осенний отдых из-за буксировки вакцинации работников школ, высокой заболеваемости COVID-19 и проблем с отоплением стартовал и закончился везде по-разному. А кое-где, например, в Харькове и Черкассах, затянулся на три недели. Теперь многие ученики должны либо догонять программу, либо восполнять в ней пробелы.

Зимние каникулы у большинства школьников начались по графику МОН с 25 декабря. Закончиться тоже должны планово. Когда пришли холода, коронавирус отступил. Постепенно "красных" регионов уменьшалось, пока 30 декабря не стало ни одного.

Однако есть заведения, где отдых стартовал и 30, и даже 31 декабря. При этом вернуться к обучению дети должны вернуться в тот же день, как и все – 10 января. Так что, в отличие от осенних, зимние каникулы некоторым детям не продлили, а наоборот, сократили. Самые короткие будут 9 дней вместо 16 рекомендованных МОН. Очевидно, там решили хотя бы частично закрыть вопросы с успеваемостью и уровнем знаний.

Впереди еще весенние каникулы. Здесь не исключен снова форс-мажорный сценарий – поскольку COVID-19 особенно "любит" межсезонье. И если отдых затянется или будет массовая "дистанционка", догонять школьникам придется еще больше, чем на сегодня. От этого и будет зависеть, когда закончится учебный год и начнутся летние каникулы.

В Министерстве образования и науки в ответе на запрос OBOZREVATEL об окончании учебного года отметили, что он должен состоять не менее 175 учебных дней и заканчиваться не позднее 1 июля.

Структуру и длительность учебного года и формы организации образовательного процесса определяет:

педагогический совет учебного заведения – в пределах времени, предусмотренного образовательной программой,

в соответствии с объемом нагрузки, установленным учебным планом с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона и т.д.

В ведомстве обратили внимание на то, что согласно закону "Об образовании", школы наделены автономией, которая заключается в самостоятельности, независимости и ответственности в принятии решений по академическим (образовательным), организационным, финансовым, кадровым и другим вопросам деятельности. Кроме того, согласно ст. 38 закона "О полном общем среднем образовании", руководитель заведения среднего образования вправе определять режим работы заведения.

"В рамках академической автономии вопросы организации выполнения образовательной программы и образовательного процесса являются внутренними для каждого учреждения общего среднего образования и педагогического совета ", – подчеркнули в МОН.

А согласно ст. 32 закона "О местном самоуправлении в Украине", управления учебными заведениями, принадлежащими территориальным общинам или переданные им, отнесены к собственным (самоуправляющимся) полномочиям исполнительных органов сельских, поселковых и городских советов.

То есть дети могут учиться летом, от нескольких дней июня и вплоть до всего месяца – но 1 июля все точно уже должны отдыхать.

В некоторых городах уже анонсировали уроки в июне. Из-за трехнедельных осенних каникул в Харькове решили, что учебный год должен продлиться до 3 июня вместо 27 мая.

"Нужно будет уплотнять учебный процесс, чтобы не перегружать детей. Мы добавим одну неделю к учебному году", – отметила директор департамента образования городского совета Ольга Деменко 9 ноября прошлого года.

Во Львове и области осенью отдыхали не три недели, а две. Но тоже думают продлить учебный год.

"Поскольку осенние каникулы из-за пандемии были несколько длиннее – две недели вместо одной, вполне вероятно, что наши дети летом будут учиться дольше, то есть – в июне", – объяснила 14 декабря 2021 года начальница отдела дошкольного, общего среднего образования и внешкольной работы департамента образования Львовской ОГА Ирина .

Поэтому пока похоже на то, что некоторые школьники будут учиться летом. Вопрос в том, где и сколько именно.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

В Киеве не планируют продлевать зимние каникулы для школьников из-за распространения штамма коронавируса Омикрон. Пока предполагается, что дети вернутся за парты 10 января. Нужно ли усиливать карантин в заведениях, можно будет говорить через 3-4 недели. Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.