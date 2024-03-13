''Крепостное право отменили 160 лет назад'': в МОН отреагировали на массовые увольнения преподавателей Полесского университета и анонсировали переговоры со студентами

Заместитель министра образования Михаил Винницкий сообщил, что в Полесском национальном университете массово увольняются преподаватели и планируют переходить в "Житомирскую политехнику". Он подчеркнул, что в Украине крепостное право отменили 160 лет назад, поэтому люди могут сами выбирать, где они будут работать. Однако чиновник отметил, что такие решения говорят о нездоровом академическом сообществе в учебном заведении и его это тревожит.

Про это Винницкий рассказал в интервью "Суспільному". Он также заверил, что пообщается со студентами, но онлайн. Чиновник хочет услышать мнение соискателей образования, однако считает, что очные встречи не принесут конструктива.

"Я точно скажу, что меня будут встречи со студенческими коллективами, пожалуй, они не будут очными, они будут онлайн. Потому что, честно говоря, у меня уже есть определенный опыт не слишком конструктивных встреч. Я бы очень хотел услышать студенческий голос, я считаю, что он очень важен. Я бы очень хотел услышать голос преподавателей. У меня есть информация, что достаточно большое количество преподавателей одного из университетов либо увольняется, либо в процессе увольнения. Это меня несколько тревожит", – сказал Винницкий.

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Напомним, информацию об увольнении преподавателей также подтвердил и ректор ПНУ Олег Скидан. Он уверяет, что педагоги написали заявление под давлением проректора по научной работе Людмилы Романчук. Руководитель университета говорит, что она якобы заставила это сделать своих непосредственных подчиненных, чтобы они пошли вместе с ней. Вместо этого работники вуза такую информацию опровергают и говорят, что ушли из-за несогласия с действиями ректора.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что объединение университетов в Житомире назвали "тотальным уничтожением науки".

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