В Полесском национальном университете массово увольняются преподаватели: замминистра образования заявил о расколе

В Полесском национальном университете уволились пять преподавателей и проректор, которая якобы переходит работать в Житомирскую политехнику. Заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий встревожен такой ситуацией. По его словам, это очень неконструктивные процессы, приводящие к определенному расколу в учебном заведении.

Информацию об увольнении работников вуза подтвердил в интервью "Суспільному" и ректор ПНУ Олег Скидан. Он отметил, что преподаватели написали заявление под давлением проректора по научной работе Людмилы Романчук. Руководитель университета говорит, что она якобы заставила это сделать своих непосредственных подчиненных, чтобы они ушли вместе с ней.

"У меня есть информация, что достаточно большое количество преподавателей одного из университетов либо увольняются, либо в процессе увольнения. Это меня тревожит, потому что очевидно, что сейчас происходит определенный раскол среди преподавателей одного из заведений. И это очень неконструктивные процессы. Знаю о десятке преподавателей, в их числе и одна проректор – относительно проректора – мне известно о ее переходе в Житомирскую политехнику. Относительно других преподавателей – знаю, что они написали заявления на увольнение, куда они идут – это частное дело каждого преподавателя, но это не свидетельствует о том, что есть здоровое академическое сообщество, если преподаватели от него уходят", – сказал Винницкий.

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Скидан утверждает, что, под давлением, одна из аспиранток – директор ботанического сада не сможет защититься, потому что ее заставляют написать заявление на увольнение.

"Проректор по науке, которая, как планировалось, будет председателем ликвидационной комиссии, заставила уйти с собой пятерых человек. Среди них и директор нашего ботанического сада – она плачет, говорит: "Я ее аспирантка, она сказала, что я не смогу в ее защититься, если не напишу заявление". Ребенок плачет, просит его хотя бы из общежития не выселять. Романчук имела влияние и контроль, люди пошли под давлением. Куда они переходят — не знаю. Они просто написали заявления на увольнение", – говорит ректор ПНУ.

Он добавил, что еще двое работников не уволены, потому что не сдали дела, в том числе и Романчук.

Сама же проректор все отрицает и говорит, что находится на больничном, а о председательстве ликвидационной комиссии слышит впервые. Она уверяет, что никого не заставляла увольняться, ее коллеги сделали это по собственному желанию и просто поддержали ее решение уйти из учебного заведения. Переход в другой вуз проректор также не подтверждает, аргументируя тем, что еще даже не подписывала заявление на увольнение.

"Мы решили уволиться командой, потому что не хочется в этой грязи быть. Я никого не заставляла увольняться, каждый взрослый человек выбирает сам свой путь. Мы вместе работали, были в тесных рабочих отношениях. Я решила за себя, а коллеги сказали единодушно мне, что мы идем вместе и что они даже готовы сидеть без работы, но идем, – прокомментировала Романчук.

Преподаватели любое давление извне отрицают и уверяют, что никто увольняться их не заставлял. Такое решение они приняли из-за личного несогласия, манипулирования ректором мнением общественности и личного стремления Скидана остаться руководителем ПНУ или реорганизованного ЗВО.

В частности, прокомментировала ситуацию и бывший директор Ботанического сада ПНУ Таиса Кравчук. Она отметила, что не один день обдумывала увольнение, а такого руководителя, как Романчук, она не найдет. Так что слова о том, что ее заставили уйти ложные.

"Мы работали в команде более 5 лет, и такого руководителя, как Людмила Донатовна я больше не найду и не хочу искать – это самый лучший человек. Это было лично мое желание последовать за ней. Слова о том, что нас заставляли, такого совсем не было. Мы сами решили уйти. Пока я никуда не перехожу – я уволилась и делаю передышку. Сейчас я осталась только в аспирантуре", – рассказала Кравчук.

Подтверждает слова коллеги и бывший начальник отдела международного сотрудничества ПНУ Павел Поплавский. По его словам, Скидан жертвует всеми работниками, ведь для него университет это, в первую очередь, сам он. Сам же преподаватель видит вуз как сообщество ученых и педагогов.

Напомним, Министерство образования и науки рекомендовало присоединить ПНУ к Житомирскому государственному университету им. Франко. Такую инициативу ни руководство, ни студенты ПНУ не поддерживают и назвали это "тотальным уничтожением науки". По их словам, вуз имеет собственную уникальность и самодостаточность, поэтому не требует слияния.

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