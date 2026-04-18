'Крилики? Антин? При чем здесь королева Елизавета ІІ?' Букварь из прошлого века, который продавали за 5500 грн, рассорил украинцев

Букварь "Перша книжечка" авторства Николая Матвийчука канадского издательства рассорил пользователей сети. Книга предназначена для детей украинской эмиграции и содержит стихи, короткие рассказы о семье, животных, игры, а также патриотические и культурные блоки. Издание прошлого века можно было приобрести в сети за 5500 гривен, тогда как первой была цена в 20 тысяч грн.

Под сообщением на странице archivevam с редкими изданиями в Instagram, где размещены фото книги, пользователи сети выражали недоумение, почему на вступительной странице портрет королевы Елизаветы II, имя которой, к тому же, написано через букву "с", ведь она не имела отношения к нашей культуре. Кроме того, украинцы указывали на странные слова, которые скорее напоминают "гуцульско-польский говор", чем украинский язык.

Например, на одной из страниц вместо Антона было написано Антон, а вместо кроликов – "крілики". В то же время, другие указывали, что подобные слова звучат милее, чем привычные для украинцев куры и кролики.

"Какая крутая книга и какие в ней красивые украинские слова. Жаль, наши дети уже не будут использовать их, очень жаль".

"Кролики, курочки как-то милее, чем куры и кролики".

"Крилики, дед Антон".

Впервые букварь был издан в 1932 году в Украине братьями Василиями в Жолкве близ Львова. Впоследствии издательство сообщило о переиздании учебника в 2022 году и работало с версией 1940 года. В пособии появился перевод на английский язык. Книгу использовали в школах Канады, чтобы помочь детям-переселенцам из Украины научиться читать. Она рассчитана на детей в возрасте от 8 до 14 лет.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что букварь 1992 года выпуска авторства Надежды Скрипченко и Николая Вашуленко растрогал украинцев из-за школьных воспоминаний. Так, на первой странице книги напечатано стихотворение "Родной край". Пользователи сети отмечали, что именно его они до сих пор помнят с детства.

