Крым – это Украина. Кабмин пообещал разобраться в скандале с учебником для 7-го класса

Кабинет министров проведет расследование и выяснит детали инцидента с учебником, в котором на карте Украины отсутствует Крым. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, у власти нет сомнений, что наше государство восстановит свою территориальную целостность в границах 1991 года.

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Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции. Он отметил, что к расследованию будет привлечен министр образования и науки Оксен Лисовой.

"У нас нет сомнений, что Крым – это Украина. Все наши территории будут деоккупированы. И Украина, как суверенное независимое государство, восстановит свою территориальную целостность в границах 1991 года. Это наша стратегия, наше видение, это желание нашего общества, наших людей. Относительно прецедентов или случаев, когда случаются какие-либо ошибки, у меня сейчас нет этих данных, но я это воспринимаю это как сигнал к тому, чтобы провести расследование и совместно с министром образования разобраться в этом", – заверил Шмигаль.

Напомним, на скандал с картой без полуострова отреагировал Лисовой. Он сообщил, что техническую ошибку за свой счет исправит издатель, допустивший некорректность дизайна. Чиновник подчеркнул, что Крым – это Украина и отметил, что у Минобразования есть вопрос к качеству школьных учебников. Они связаны с деятельностью Института модернизации содержания образования и нарушаются уже не в первый раз.

Впоследствии издательство "Литера ЛТД", изданное этими учебниками, объявило, что признает свою ошибку в ситуации с картой Украины. Они отзывают учебники и издадут исправленный тираж за свой счет.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Артур Пройдаков вступился за авторов учебника и попросил не искать "измены" среди своих.

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