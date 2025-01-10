Куда вступили девушки и парни, которые лучше всего сдали НМТ-2024 по математике: неожиданные результаты исследования

Результаты исследования показали, что девушки, получившие самые высокие баллы на НМТ по матиматике, часто вступают на филологию. Выяснилось, что девушки-выпускницы по-прежнему не стремятся массово овладевать техническими и инженерными профессиями, а во время войны нехватка таких кадров в оборонной промышленности особенно ощутима.

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Об этом пишет издание Texty.org.ua. Журналисты проанализировали данные поступления за 2022-2024 годы. Математика входит в перечень обязательных тестов, поэтому ее сдают все выпускники.

В 2024 году 90% выпускников получили за тест менее 163 баллов. Среди 10% поступающих, которые справились с тестом лучше всего, 6720 девушек и 6594 парня. Большинство девушек с хорошим результатом по математике поступили на филологию и медицину. В то же время, парни выбрали компьютерные науки и инженерию программного обеспечения.

Почти такие же специальности выбирают поступающие, получившие высокие баллы по иностранному языку. Парни – технические специальности, девушки – филологию.

Также отмечается, что гендерно-нейтральными направлениями остаются статистика, политология, экономика, история, философия, банковское дело и т.д. В то же время на специальность "Автомобильный транспорт" в 2024 году поступило 99% мальчиков и 1% девушек. А дошкольное образование имеет в среднем 95% девушек среди поступающих. Аналогичная ситуация была и в прошлые годы.

Как сообщал OBOZ.UA, больше всего заявлений, которые подавали абитуриенты во вступительной кампании 2024 года, было зарегистрировано на специальность "Психология" – 49 792 поступающих. Второй в списке стала специальность "Менеджмент" – 47 813, третьей – "Филология" 44 663.

В то же время первое место в списке, куда абитуриенты подавали меньше заявлений во вступительной кампании 2024 года, заняло "Управление информационной безопасностью".

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