'Легче всего сказать родителям: нет света – забирайте детей'. Появилось продолжение истории с детсадом в Летичеве, где еду готовили под открытым небом

Видео из детсада Летичева Хмельницкой области, где повара готовят обед детям на уличной печи из-за отсутствия электроэнергии быстро разлетелось по сети. Одни были в восторге от упорства работников, другие же сетовали на нарушение процесса приготовления пищи.

Видео дня

В то же время родители плохого в таком опыте не видят и считают, что работники учебного заведения пытаются помочь в сложной ситуации. К тому же они отмечают, что посуда, в которой готовились блюда, была чистой, и говорят, что и сами часто пользуются мангалом, так почему этого не может делать и садик. Об этом рассказали местные жительницы в интервью "Суспільному".

"Я рада, что наши воспитатели, учителя здесь пытаются помочь в такой сложной ситуации. И хотела обратить ваше внимание на видео. Вы видели, какого цвета кастрюли и тот чугун, в котором готовилась еда. Они идеально чистые", – говорит одна из мам.

"Интересно, такого еще не было. И дома порой готовим на улице. Так же у нас есть мангал, там готовим. Мне кажется, что это нормальная практика", – поделилась другая.

По словам повара Валентины Марчук, еду обычно готовят на электрической плите, которая имеет 6 конфорок. В тот день, когда было сделано видео, на обед варили вермишелевый суп с мясом. Когда блюдо едва успело закипеть – выключили свет, поэтому работники быстро разожгли уличную плиту и доготовили блюдо там.

"Так случилось, что суп закипает у нас на плите – и выключают на час свет. И мы буквально там на полчаса разожгли и доварили суп. Доварили и накормили наших детей", – рассказала Марчук.

Директор детсада Наталья Клипановская рассказала, что плиту на дровах построили весной 2023 года. Планировалось, что она будет использоваться в других целях – для приготовления пищи на благотворительные ярмарки. По ее словам, тогда, когда другие садики могли позвонить родителям и сказать, чтобы забирали детей, потому что их не могут накормить из-за отсутствия света, их заведение справилось с проблемой и дети получили обед.

"Легче всего родителям перезвонить и сказать: приходите, забирайте детей, аварийное отключение, нет света. Нет, мы этого не сделали. Обед был готов, нам нужно было его только доварить. Поэтому мы использовали в таком случае плиту. Мы уже в этом учебном году провели две благотворительные ярмарки. И для экономии света – потому что все же, понимаете, бюджет и так далее – мы здесь можем сварить какую-то уху. Последняя – это была шпундра", – рассказала Клипановская.

Директор департамента образования и науки Хмельницкой областной военной администрации Александр Пунда отметил, что такой шаг администрации детсада демонстрирует готовность противодействовать вызовам, которые сейчас могут возникнуть. Кроме того, никаких жалоб в ведомство не поступало. Да и Госпродпотребслужбу предупредили о приготовлении пищи на дровяной плитке, и ведомство подтвердило, что это не является нарушением технологического процесса.

"Это заведение не нарушило технологического процесса. Все законодательные документы – это перспективное меню и технологические карты – согласованы Главным управлением "Держпроспоживслужбы". Они действуют в рамках действующего законодательства", – подтвердили в учреждении.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что сеть умилила история воспитательницы в Киеве, которая обратилась в ресторан за помощью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!