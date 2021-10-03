Мечтают выдавить из преподавателя раба и о школах-хабах: самое интересное о победителях Global Teacher Prize Ukraine. Фото

В Украине сегодня отмечают День учителя. Накануне огласили победителя премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 – премией отмечают школьного преподавателя, который сделал выдающийся вклад в свою профессию и является агентом образовательных перемен.

Лучшим учителем этого года стал преподаватель украинского языка и литературы Артур Пройдаков. OBOZREVATEL рассказывает, что известно о лучших учителях 2017-2021 года – Пауле Пшеничке, Александре Жуке, Наталье Кидаловой и Василии Дякиве. А еще о том, каким, по их мнению, должен быть хороший учитель и в каких изменений нуждается система школьного образования в Украине.

Артур Пройдаков, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2021

Артур Пройдаков – учитель украинского языкы и литературы. Он из Луганской области, города Кадиевка – Стаханова до 2016 года. Когда в 2014 году Кадиевку оккупировали, учитель решил уехать. Сейчас преподает в частной школе "Мидгард" в Киеве.

Видео дня

Материал для обучения Артур Пройдаков готовит такой, чтобы был интересен и близок детям. Поэтому на его уроках есть мемы, ролики с YouTube и TikTok, песни Скрябина. А еще преподаватель записывает подкасты и ведет канал в Telegram.

"Прежде всего, для меня учитель – тот человек, который открывает двери ученику и ученице в мир взрослой жизни, где нет деления на черное и белое, где есть опасности и препятствия. Задачей школы является помочь современному подростку разобраться в себе, найти взаимопонимание с окружающими и быть готовым преодолевать неприятности, идти вперед к успеху вопреки всем трудностям", – говорит Артур Пройдаков.

Ученики Пройдакова сдают ВНО на 190+ баллов, а уже после первого курса университета находят работу.

На церемонии награждения он отметил, что за пять лет, со времени основания премии в Украине, изменилось само понятие "учитель".

"Сегодня учитель может быть в YouTube, TikTok, может записывать подкасты. И сегодня учитель – в авангарде всех изменений, которые происходят в государстве", – уверен Пройдаков.

Учитель мечтает построить культурный мост между украинцами с Запада и Востока с помощью путешествий. Он убежден, что стирание барьеров поможет лучше противодействовать пропаганде Кремля.

Василий Дякив, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2020 года

Василий Дякив преподает в гимназии города Залещики Тернопольской области. Его предметы – "Всемирная история", "Гражданское образование", "История Украины", "Основы здоровья". В прошлом году среди учеников Василия Дякова было 59 победителей областных этапов конкурса-защиты научно-исследовательских и реферативных работ Малой академии наук Украины. Дети – активные участники конкурсов КВН, дебатов Поппера, интеллектуальных игр. Семь гимназистов участвовали в программе "LG-Эврика".

Как рассказывал "Освитории" Дякив, его жена Оксана и дочь Надя также преподают. В детстве уже учительствовал – "преподавал" своей младшей на 10 лет сестре. А первой учительницей для него была бабушка.

"Мне было 5-6 лет, а она уже прививала мне понятие ответственности за собственные поступки. Именно этому сейчас учу своих учеников – говорю им: никто не построит Украину кроме нас самих. Учитель должен быть личностью, патриотом и новатором. Только такой педагог может воспитать новое поколение патриотов, новаторов и личностей", – рассказал преподаватель.

Среди перемен, которые, по его мнению, нужны школьному образованию:

Улучшение имиджа учителя через высшее образование – студенты педагогических вузов должны быть агентами перемен.

Уменьшение количества предметов. 20 предметов в старшей школе – много. Должно быть 6-8 обязательных дисциплин.

Реформирование профильной школы уже сейчас, а не через 7 лет. Украинские школе необходим европейский формат образования, где есть конкуренция и борьба за ученика и студента.

Создание индивидуальных образовательных программ.

Профессиональная мечта лучшего преподавателя Украины 2020 года – "выжать из педагога раба, который не хочет нести ответственность и боится делать выбор".

"Чтобы свободный учитель стал среди детей и родителей примером для подражания в вопросе свободы ответственного выбора. А образовательная система создала широкие условия для его реализации", – пояснил преподаватель.

Наталья Кидалова, победительница Global Teacher Prize Ukraine 2019

Наталья Кидалова преподает английский язык, украинский язык и литературу в Мелитопольской специализированной школе №23 в Запорожской области.

Наталья – педагог в четвертом поколении. Мама – учительница биологии и химии, но всю жизнь работала воспитательницей в детском саду. Бабушка – учительница математики и немецкого языка, а прапрабабушка закончила в Петербурге Институт благородных девиц, где преподавали на французском.

"Наверное, у меня не было шансов выбрать другую профессию. Но я точно знаю: дети не нуждаются в том, чтобы им посвящали жизнь – ни мама, ни учительница. С детьми нужно просто жить вместе и рядом", – говорит Наталья.

Родители в шутку называют преподавательницей "золотой гусем", потому что она выиграла для школы 15 компьютеров, 10 ноутбуков, 30 планшетов и спортплощадку.

Наталья стремится изменить отношение украинцев к своей профессии. Что на самом деле быть учителем – это не жертва, а призвание, которое приносит удовольствие. А еще мечтает – чтобы школа была интересной для всех.

"Чтобы учителя могли там танцевать или заниматься йогой вечером, чтобы родители и дедушки-бабушки могли приходить и заниматься своими хобби, чтобы туда приходили люди со всей общины на тренинги, мастер-классы или просто поработать с ноутбуком, пока ребенок на уроках. Школа моей мечты – это хаб, пульсар, где кипит жизнь с утра до вечера, она пульсирует энергией и дает толчок для развития всех", – рассказывала Наталья "Освитории".

Александр Жук, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2018

Александр Жук работает в запорожской школе-интернате "Родник", преподает информатику. Сначала лучший учитель 2018 учился на экономиста. Когда дома впервые сказал, что хочет преподавать, его отговаривали: "У нас в семье никогда не было учителей. К тому же ты учишься на бюджете". Но он все-таки решился сменить профессию.

Среди учеников Александра – дети с синдромом Дауна, нарушениями слуха, ортопедическими проблемами и заболеваниями органов пищеварения. Он делает акцент на командной работе и учит детей критически мыслить. По его мнению, современному преподавателю нужно отбросить консерватизм, быть стильным и разбираться в трендах – быть с детьми на одной волне.

И сам он пытается таким быть. Александр Жук может спеть вместе с учениками любую современную песню жестовой речью. За это и не только это дети его зовут "классный папа".

"Учитель XXI века – психолог и актер в одном флаконе! Должен уметь подать себя, заинтересовать своей личностью", – говорит Александр.

Через два года после победы он вошел в топ-50 лучших учителей мира по версии мировой Global Teacher Prize.

Пауль Пшеничка, победитель Global Teacher Prize Ukraine 2017

Пауль Пшеничка преподает физику и астрономию в Черновицком лицее №1. Дед Пшеничка в XIX веке приехал в Черновцы из Праги – поэтому у преподавателя такое необычное для Украины имя.

"У меня с раннего детства была тяга к технике. Еще до того, как начать изучать физику, я посещал авиамодельный кружок. Как-то так случилось, что мне попали в руки очень хорошие книги. Например, "Электричество" Томсона, которую я в 7-м классе прочитал за неделю, была иллюзия – что все понял. В нашей сельской школе практически все учителя были энтузиастами, они очень самоотверженно работали", – рассказал как-то преподаватель в интервью ZN.UA.

У Пшенички – немало наград, в частности:

Заслуженный учитель Украины (1996).

Отличник образования Украины (2005).

Лауреат фонда "Возрождение" - "Соросовский учитель" (1994, 1995, 1996).

Финалист и победитель финала международного конкурса учителей Intel ISEF в Портленде (2004).

Почетный член Лондонского института физики (2007).

Он был членом жюри международных турниров юных физиков, выступал с лекциями в Гарвардском университете, вузах Австрии. А в 2005 году имя "Пшеничка" присвоили малой планете № 21389 – по решению Международного астрономического союза и Лаборатории им. Линкольна Массачусетского технологического института.

Но еще лучше об успехах Пшеничка как преподавателя говорят карьеры его учеников. Они работают в главных офисах Microsoft и Samsung, в научных центрах США, Германии, Швейцарии, Израиля, Голландии, Норвегии. А еще преподают в Гарварде, Принстоне, университетах Беркли и Солт-Лейк-Сити.

Пауль Пшеничка говорит – прежде всего пытается преподавать так, чтобы детям было интересно.

"Чтобы нескучно донести ученикам фундаментальные свойства гравитации, я прошу детей представить два автомобиля BMW на старте. Они одинаковые внешне, но одна из машин имеет в 4 раза больше лошадиных сил. Вопрос: какой автомобиль быстрее достигнет скорости 100 километров в час? Конечно, вырвется вперед машина с мощным двигателем: большая сила – более ускорение ", – приводил пример в интервью "Освитории".

Преподаватель считает, что, возможно, не всем ученикам нужно ходить в школу. В мире много семей переходят на домашнее обучение.

"Я знаю такие семьи в Украине, а лучшие вузы мира предоставляют детям с домашним образованием преимущество при поступлении", – говорит Пшеничка.

Одной из проблем системы образования он считает то, что дети не просто перегружены, а часто перегружены пустой работой. И ненормально, когда в 10-11 классе школьники изучают по 18 разных предметов в неделю, потому что есть такие, которые ничего детям не дают – тоже их перегружает. Так же и с учебниками.

"В них очень много лишней информации. Учебник по истории, по-моему, похож на телефонный справочник – куча фамилий и цифр... Между тем было бы лучше выкладывать не просто историю, а аналитическую историю, не просто географию, а аналитическую географию. Чтобы дети понимали, почему и откуда все берется. Лучшие учителя так и делают. Они оживляют книгу, оживляют уроки, и тогда обучение идет легко", – отмечает преподаватель.

О Global Teacher Prize Ukraine

Global Teacher Prize Ukraine – национальная премия для учителей-агентов образовательных перемен. Ее основала в 2017 году ГС "Освитория", подписав меморандум с фондом Varkey GEMS Foundation, основателем мировой премии Global Teacher Prize. Инициировал создание премии фундатор арабской образовательной корпорации GEMS миллиардер Санни Варки в 2014 году, чтобы подчеркнуть важность педагогов во всем мире и то, что их усилия стоят признания на высочайшем уровне. Мировую премию вручают с 2015 года, ее размер – $ 1 млн. Размер украинской премии – 250 тыс. грн.

Заявленные цели основания премии в Украине:

привлечь внимание общества к важности образования и роли учителей;

поднять престиж и популяризировать профессию учителя в Украине;

вдохновить на использование современных методик;

вовлечь украинских учителей в мировое образовательное сообщество.

Ранее OBOZREVATEL писал о советах молодым коллегам от Натальи Кидаловой, Пауля Пшенички и Василия Дякива. Среди их советов были, в частности, следующие: