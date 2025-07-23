МИД и автор учебника по истории Украины ответили на претензии министра образования Польши по освещению Волынской трагедии
Министр образования Польши Барабара Новацкая выразила обеспокоенность относительно освещения событий Волынской трагедии 1943–1947 годов в учебнике по истории Украины, изданного в 2023 году. Чиновница в письме к министру образования и науки Оксену Лисовому обратилась с требованием переписать издания, которые будут отвечать текущему состоянию польско-украинских отношений.
Министерство иностранных дел (МИД) Украины также отреагировало на заявление польской стороны об украинском учебнике по истории. Ведомство отметило, что проблему нужно решать путем конструктивного диалога ради сохранения единства в защите нашей свободы от общего врага.
МИД также сообщил, что было проведено два заседания общенационального круглого стола с участием ведущих историков и экспертов по украинско-польским отношениям. Они показали, что события Волынской трагедии были трагедией двух народов и требуют общих объективных оценок на основе профессиональных исследований всех фактов и событий того периода.
Украина также предложила возобновить деятельность Украинско-польского форума историков, а также формата открытого диалога – Форума партнерства – как важных площадок для обмена мнениями и поиска взаимопонимания, отмечает ведомство.
"Сегодня наши народы имеют моральный долг – не только перед памятью погибших, но и перед современными и грядущими поколениями – сохранять наследие сотрудничества, взаимного доверия и стратегического партнерства. Мы выступаем за честный, ответственный и сбалансированный исторический диалог, свободный от политизации и односторонних трактовок, и рассчитываем на рассудительность наших польских партнеров в оценках событий нашего общего исторического прошлого", – говорится в заявлении.
В то же время автор украинских учебников и член Украинско-польской комиссии экспертов по вопросам школьного исторического образования Игорь Щупак в комментарии медиа "НУШ" объяснил, что история не может быть одинаковой для всех. По его словам, требовать от другой нации принятия "своего" взгляда на болезненные события прошлого – неконструктивно. Особенно когда речь идет о национальных трагедиях, как Волынская.
"Историческая память всех народов разная, и она не может совпадать. То есть у украинцев, поляков, немцев, французов всегда будет особое видение определенных событий... И в этом плане очень часто бывает, что какой-то национальный герой одного народа может быть палачом, убийцей для другого, и наоборот", – сказал историк.
Он отмечает, что подобные противоречия должны решаться в академическом кругу до издания учебников. Эксперт также поддерживает идею работы над общими страницами украинско-польской истории, в частности эпохи Речи Посполитой, и призывает обращаться к авторитетным украинским исследователям, работы которых признают в Польше.
"Такой обмен нужен. Но последнее, что касается создания учебников, – конечно, что стоит такой обмен делать до того, как книга будет издана. Тогда, например, в польском учебнике не будет написано глупости, что Украина приходила в упадок до начала войны, а в украинских не будет фактологических ошибок", – добавляет Щупак.
По его словам, общая история очень сложна, поэтому пока Украина не может написать единый учебник, как это сделали немцы с поляками. Зато есть возможность работать вместе над отдельными разделами.
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