Модель проведения НМТ-2025 останется неизменной: Вакуленко сообщила подробности

Национальный мультипредметный тест (НМТ) в 2025 году будет проходить согласно модели экзамена 2024 года. Поступающие должны будут сдать испытания по четырем предметам в один день.

Видео дня

Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко, сообщает Вступ Инфо в Telegram. Несмотря на то, что сдача НМТ в один день несет большую нагрузку, проводить его в таких условиях – вопрос безопасности.

К тому же поступающим, которые находятся на территориях, где проходят боевые действия, придется ехать дважды на тестирование, что приведет к сложностям.

В то же время для того, чтобы проводить экзамен в два дня, придется увеличить количество временных экзаменационных центров. По словам Вакуленко, не все учебные заведения могут обеспечить технические и безопасные условия для этого.

В УЦОКО также отметили, что Санитарный регламент не распространяется на НМТ, ведь он проводится с целью вступления.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие минимальные баллы по предметам НМТ нужно набрать для поступления в вузы в 2025 году.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!