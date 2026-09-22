"Мы весь вечер ревели и стонали, как Днепр широкий": мама школьницы покорила интернет своей методикой заучивания стихов

Мама украинской школьницы Марина Федоренко поделилась лайфхаком, который поможет легко выучить стихотворение. Сначала нужно прочитать полностью все строки, после чего необходимо закрыть вторую часть стихотворения. Тогда останутся только первые слова.

Пост, который Федоренко опубликовала в Instagram, собрал более 700 тысяч просмотров и более 30 тысяч лайков. В комментариях родители отмечали, что накануне школы помогали детям выучить стихотворение, однако сами "ревели и стонали, как Днепр".

"Где вы были вчера с этим видео? Мы вчера целый вечер ревели и стонали, как широкий Днепр".

В то же время многие писали, что использовали эту методику еще много лет назад и придумали ее самостоятельно. Однако благодаря этому методу удавалось легко выучить стихи.

"Я так учила более 50 лет назад".

"Я так учила в школе, как-то сама додумалась, и это действительно очень легко получается".

Читайте на OBOZ.UA советы учительницы, которая поделилась лайфхаком, как легко выучить стихотворение. Для начала она предлагает прочитать стихотворение и понять его смысл. После этого ученику следует прочитать каждые две строчки по 2 раза. Следующий шаг предполагает пересказ рассказа с возможностью подглядывать. Остальные строчки учительница советует повторять по той же схеме.

Напомним, украинцы поделились забавными лайфхаками, которые до сих пор помогают не только в школе, но и во взрослой жизни. Среди них – положить книгу под подушку, чтобы запомнить стихотворение. м

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что 12-летний Григорий из Одессы поделился интересной методикой, с помощью которой можно легко и быстро запомнить стихотворение. Мальчик предлагает взять лист бумаги и фломастеры и записать первые буквы каждого слова в стихотворении. Учителя похвалили эту методику и отметили, что попробуют применить ее на своих учениках.

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