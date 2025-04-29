На каждого ученого должен быть один педагог: в Украине разгорелась бурная дискуссия

Отныне в заведениях высшего образования кроме научно-педагогических, появятся еще и педагогические работники, которые будут заниматься только преподаванием и будут иметь на 30% больше нагрузки. В то же время, ученым наоборот, ее уменьшают, чтобы у них было больше времени на занятие наукой. Такие условия предусматриваются законопроектом №9600.

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Доктор физико-математических наук и профессор Алексей Васильев в сообщении Facebook посчитал, как изменится организация процесса в вузах. В частности, по его словам, половину научно-педагогических работников придется перевести в педагогические. Таким образом, на одного ученого должен быть один педагог.

Васильев отмечает, что 50% преподавателей займутся наукой, ведь у педагогических работников на это не будет времени, даже если у них будет желание. При этом, по подсчетам педагога, научная, публикационная активность в таком случае упадет на 35%.

"Наукой теперь будут заниматься 50% преподавателей (у педагогических работников на это просто времени не будет, даже если у них будет желание). Их научная производительность пусть вырастет аж на 30% (и то не факт). То есть умножаем на 1.3 и делим на 2, получаем 0.65. В результате научная (а по факту публикационная) активность упадет на 35%. Мощно", – написал Васильев.

Под сообщением старший исследователь и кандидат физико-математических наук Антон Сененко указал, что такой закон возник для борьбы с имитацией науки. По его словам, есть специальности, где публикационная активность никому не нужна. Кроме того, новые требования будут влиять и на рейтинги университетов.

"Инициатива правильная. Я бы не видел в публикационной активности и ее уменьшении какой-то проблемы. Вал публикаций от слова никак не свидетельствует о наличии настоящей науки. Законом хоть частично отменяется маразматическое требование, чтобы все делали науку (на самом деле, ее имитацию). Требование придумали чиновники, чтобы науку "мерить". Измерение рейтингов университетов тоже забазировали на этом, а в реальности получился глобальный пшик, приписки авторов, продажа места в коллективе авторов и т.д.", – написал Сененко.

Он отметил, что те, кто "делает науку" так и продолжат публиковаться, а те, кто пишет из-под палки, уйдут из нее.

К обсуждению присоединились и другие педагоги.

"Если принимать во внимание ежегодное уменьшение набора студентов на естественные специальности (особенно на физику), то реальное повышение нагрузки для ПР через пару лет будет явно <30%. Так что давайте искать в каждом негативе долю позитива!".

"А кем до реформы были преподаватели вузов, когда заходили в аудиторию?"

"Кто-то остановит тот авантюризм? Они просто добивают все, окончательно! Все жизненные силы высасывают из системы, и даже не слышно голосов, которые бы их сдерживали, отрицали! Не надо забывать, что преподавание нуждается и в научной работе, это именно путь развития педагога, совершенствование начального процесса. А возможно, они хотят категорию "педагогических" подвести под мобилизацию, потому что там в законах черт ногу сломает".

"А ведь их столько найти тех ученых, когда в НАНУ остались одни приспособленцы и лояльные к системе работники (не ученые)?"

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что заместитель министра образования объяснил, как изменится нагрузка педагогических и научно педагогических работников.

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