'Надоели эти эксперименты над детьми!' Сеть возмутилась моделью НМТ 2027: что предлагают народные депутаты и новый министр образования

Украинских родителей возмутила модель национального мультипредметного теста (НМТ) 2027 года. Так, народные депутаты поддержали инициативу о сохранении модели 2026 года: три обязательных предмета и один на выбор.

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Большинство пользователей сети удивлялись, зачем создавать законопроект, если в приемной кампании ничего не меняется. В то же время родители считают, что экзамен нужно разделить на два дня, а подобные заявления правительства выглядят как эксперименты над детьми. Между тем глава Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак поддержал прошлогоднюю модель.

Что предлагают в Комитете по образованию

Вступительные экзамены должны включать тестирование по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету по выбору абитуриента. В качестве четвертого предмета можно будет выбрать иностранный язык, биологию, географию, физику, химию или украинскую литературу. В то же время законопроект не определяет, будут ли абитуриенты сдавать все четыре предмета НМТ в течение одного дня. Формат, продолжительность и порядок проведения тестирования должны быть позже установлены Министерством образования и науки.

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Также законопроект предусматривает, что во время вступительной кампании 2027 года можно будет использовать результаты вступительных экзаменов, сданных в 2024–2027 годах. Прием в учреждения высшего и профессионального предвысшего образования предлагается традиционно проводить в соответствии со специальными порядками, утвержденными МОН. Абитуриентов, которые в 2026/27 учебном году завершат соответствующий уровень общего среднего образования, предлагается освободить от прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

В то же время другая группа депутатов во главе с председателем подкомитета по вопросам высшего образования Юлией Гришиной ранее предложила сократить количество предметов НМТ до трех. Таким образом, экзамен предусматривает два обязательных предмета – украинский язык и историю Украины – и один предмет по выбору абитуриента.

В то же время новоназначенный министр образования и науки Андрей Бутенко отметил, что процедуру проведения НМТ необходимо оптимизировать и сделать её более гибкой и удобной для участников. Особое внимание он уделил детям из прифронтовых общин, где из-за интенсивных обстрелов проведение экзамена сопряжено с дополнительными трудностями.

"Мы определили для себя главную задачу – снизить нагрузку на детей, которые пятый год живут и учатся в условиях полномасштабной войны, и в то же время сохранить качество образования и справедливость при поступлении", – сказал Бутенко.

Такое мнение он высказал в беседе с директором Украинского центра оценки качества образования Татьяной Вакуленко. Конкретных изменений в формате, продолжительности или перечне обязательных предметов НМТ Андрей Бутенко пока не назвал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Игорь Ликарчук назвал 10 проблем НМТ и объяснил, почему он против упрощения экзамена.

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