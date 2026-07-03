Настоящая армейская девочка с сачком для бабочек! В Великобритании хотят отменить трансляцию мультфильма 'Маша и Медведь'

Межпартийная группа депутатов Великобритании обратилась с призывом запретить трансляцию популярного российского мультфильма "Маша и Медведь". Чиновники утверждают, что мультфильм является формой российской пропаганды, несмотря на то, что один из его эпизодов "Рецепт катастрофы" набрал более 4,6 миллиарда просмотров на YouTube.

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Недавно сериал был запущен заново на популярных цифровых платформах, сообщает The Guardian. Письмо-обращение подписали более 50 депутатов, и в нем утверждается, что некоторые выходки четырехлетней Маши содержат "пропагандистский контент". Также чиновники указывают на эпизод, в котором Маша изображена в шапке танкиста и форме советских времен, а также на другую серию, где она носит фуражку советского пограничника, связанного с НКВД.

Изображения также использовались в англоязычном аккаунте X российской анимационной студии Animaccord. Публикация содержит подпись "Настоящая армейская девочка с мешочком для бабочек".

Депутаты считают, что это "активная нормализация советской военной иконографии для мировой аудитории маленьких детей". Они призвали принять срочные меры после того, как популярная платформа Netflix объявила о приобретении двух новых сезонов мультсериала и продлении лицензионного соглашения на существующие сезоны и спин-оффы в более чем 100 странах. Этот контент также транслируется в Великобритании на стриминговой платформе.

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Депутаты ссылаются на Украинский центр противодействия дезинформации, который утверждает, что "Маша и Медведь" – это "не просто мультфильм, а инструмент российской силы", который содержит "издевательство над традициями других народов через поведение Маши и нормализацию советской символики и милитаристских тем".

Студия Animaccord опровергает эти утверждения, заявляя, что является частной компанией, создающей популярное детское шоу. Компания также заявила, что никогда не получала государственного финансирования.

Правительства других стран разделяют озабоченность британских депутатов. Так, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что "Маша и Медведь" – это часть "мягкой силы Кремля", которая внедряет прокремлевские и милитаристские идеи в детские развлечения.

Напомним, самым популярным мультфильмом среди украинских детей стал "Маша и Медведь". Несмотря на то, что сериал переведен на украинский язык, вероятно, именно россияне получают от него прибыль, ведь в описании канала указан официальный российский сайт с доменом ".ru" и страница в запрещённой в Украине социальной сети "ВКонтакте".

Даже после 2014 года мультсериал транслировался на украинских телеканалах "Интер" и "1+1". А в 2017 году комиссия Госкино рассматривала требование запретить мультфильм из-за якобы присутствия элементов российской пропаганды. Так, в одной из серий главная героиня появилась в фуражке НКВД — одного из органов СССР, сотрудники которого, в частности, занимались подавлением антисоветских освободительных движений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему мультфильм "Маша и Медведь" представляет угрозу для детей даже на украинском языке.

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