Названы 20 лучших университетов Украины: лидер неожиданно изменился

Лучшим университетом в академическом рейтинге "ТОП-200 Украина-2025" стал Киевский национальный университет им. Шевченко, который в прошлом году занимал второе место. Второе место в списке заняла Львовская политехника, которая поднялась на одну позицию с прошлого года.

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Третье место возглавил Киевский политехнический институт им. Сикорского, который лидировал в 2024 году. Такие данные обнародовал Центр международных проектов Еврообразование. Рейтинг составляется уже девятнадцатый год подряд.

Оценка деятельности украинских университетов в 2025 году осуществлялась на основе использования 6 международных и 4 национальных показателей и их весовыми коэффициентами. Также было усилено внимание к показателям, которые отражают влияние искусственного интеллекта на: исследовательскую деятельность, инновационную активность, социальное влияние высших учебных заведений.

В лучшие 20 университетов Украины в этом году вошли 6 столичных вузов, 3 высших учебных заведения из Днепра, по два из Львова и Харькова и по одному представителю из Сум, Ивано-Франковска, Одессы, Черновцов, Ужгорода, Ровно и Тернополя.

Четвертым в списке – Сумской государственный университет, который поднялся на одну ступеньку с 2024 года.

На пятой позиции – Львовский национальный университет им. Франко, который был на шестом в прошлом году.

Шестое место имеет Харьковский национальный университет им.

Седьмой – Национальный университет биоресурсов и природопользования.

Восьмое место – Карпатский национальный университет им. Стефаника.

На девятом месте – Харьковский политехнический институт.

Десятое – Одесский национальный университет им. Мечникова.

Для определения базовых принципов использовались данные:

обеспечение открытости, прозрачности, объективности и независимости ранжирования университетов;

учет всесторонности и многогранности деятельности университетов;

приоритетность евроинтеграционных процессов. Исходя из важности евроинтеграционных процессов высшего образования для Украины, весовые коэффициенты международных показателей деятельности университетов (QS World University Rankings, Times Higher Education World University Rankings, Scopus, SCImago, THE University Impact Rankings, QS WUR Sustainability) установлены выше весовых коэффициентов национальных показателей. Методологии указанных международных рейтинговых систем предусматривают использование больших массивов данных (обобщенных за несколько лет) на широкой базе многих важных показателей для определения результатов работы университетов и их текущей позиции.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, о топ-10 лучших университетов Украины по рейтингу Scopus.

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