Не хотел отдавать мяч: в Нью-Йорке учитель физкультуры ударил школьника. Кадры с видео

В Нью-Йорке учитель физкультуры ударил 14-летнего школьника о стену и швырнул на пол. Произошедшее попало на камеру наблюдения.

Конфликт якобы произошел из-за баскетбольного мяча. Учителя арестовали, сообщает New York Post (чтобы посомтреть скриншоты с записи, досрколльте до конца страницы).

Инцидент произошел в старшей школе Benjamin N. Cardozo High School в районе Бейсайд, Куинс.

По данным правоохранителей, около 11:00 в среду, 16 февраля, 14-летний подросток играл в баскетбол в школьном спортзале. К нему подошел Колин МакНалли, 58-летний учитель физкультуры и тренер по теннису для мальчиков, – и схватил мяч. Пока не установлено, почему преподаватель это сделал.

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Учитель понес баскетбольный мяч в кабинет декана, а подросток просил вернуть его. Школьник попытался взять мяч, когда учитель внезапно схватил его за куртку, ударил о стену в коридоре, а затем бросил на пол. Кадры с камеры видеонаблюдения показали в эфире нью-йоркского канала WABC-TV.

"Я толкнул ребенка к стене, а затем толкнул его на землю", – признался Макнелли полицейским.

По информации правоохранителей, школьник не сообщал о каких-либо травмах, но действия учителя вызвали у него "раздражение и тревогу".

Макнелли арестовали на месте происшествия и обвинили в создании угрозы благополучию ребенка и харассменте второй степени.

"Это невероятно тревожные утверждения, и Макнелли был немедленно удален из класса подальше от учеников в ожидании результатов расследования", – заявил официальный представитель городского департамента образования Натаниэль Стайер.

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