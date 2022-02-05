В Нью-Йорке учительница на уроке показала секс-игрушки: а слушали дети про изобретателя светофора. Видео
В Нью-Йорке учительница на замену во время урока показала ученикам секс-игрушки. Изображения товаров для взослых появилось на экране классного проектора.
Детей такие "картинки" шокировали. Учительницу отстранили, более того, она не сможет найти работу во всем школьном округе, – сообщает New York Post (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
Инцидент произошл в старшей школе Valley Stream South High School на Лонг-Айленде с участием учительницы на замену. На сделанной детьми записи видно, что она сидит за компьютером.
На стене висит экран для проектора, на котором одно за одним появлются изображения секс-игрушек. А в этом время идет начитка лекции об изобретателе светофора Гаретте Моргане.
Учеников такие картинки на уроке шокировали. Одни начали приглушенно смеяться, другие – вспомнили крепкие словечки.
Похоже, учительница запустила обучающий ролик, решив "свободное" время потратить на изучение ассортимента секс-игрушек в интернет-магазине. Вот только звук был нужный, а видеоряд на экран проектора она вывела со своего компьютера.
Не ясно, знала ли учительница об оплошности или как долго она о ней не знала. Однако известно, что после инцидента преподавательницу отстранили.
Более того, ее исключили из реестра школьного округа Valley Stream Central High School District – это значит, что работу учительницы на замену она не сможет получить ни в одной школе, которая к нему относится.
"Я встревожена действиями, предпринятыми этим учителем на замену, но могу заверить вас, что я и округ очень серьезно отнеслись к этому вопросу и меры были приняты", – написала директор школы Valley Stream South Морин Генри в электронном письме, разосланном родителям и участникам школьного сообщества.
Она также добавила, что всем ученикам, которые были на этом уроке, предоставили возможност поговорить со школьным психологом.
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