В Техасе учитель на уроке исполнил кавер на хит Бритни Спирс в караоке. Видео

В Техасе учитель на замену устроил световое шоу и исполнил кавер на песню Бритни Спирс. Все это он проделал перед учениками на уроке.

Видео выступления записали ученики. Чересчур творческого сотрудника уволили, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскроллте до конца страницы).

"Песенный" инцидент прозошел в пятницу, 3 декабря, в Bowie High School в Остине, штат Техас.

Учитель на замену принес караоке-машину и оборудование для светового шоу на первый урок. И не просто так – преподаватель исполнил кавер на хит Бритни Спирс Toxic. На снятом учениками видео учитель поет, а класс освещают разноцветные огни.

Видео дня

Учителя по какому предмету он замещал, неизвестно. Как и цель, с которой он запел на уроке: чтобы пошутить и просто подбодрить учеников таким образом. Однако известно, что руководство такой перформанс не оценило – преподавателя уволили.

"Я слышал каверы Бритни Спирс и похуже, но света слишком много", – сказал представитель школьного округа Остина.

И уже всерьез добавил, что это был случай, когда замена не отвечала лучшим практикам округа.

В тот же день, как учителя "освободили от обязанностей", он устроился в другую школу Остина. Сообщений о пении больше не поступало.

Школы по всему США борются с кадровыми проблемами, что приводит к закрытию заведений. Только в ноябре 8692 школы закрывали из-за проблем с персоналом и психическим здоровьем, согласно Buribo – организации, отслеживающей веб-сайты школьных округов.

На прошлой неделе многие школы закрылись на всю неделю, чтобы уменьшить давление на свой перегруженный персонал. Административному персоналу даже пришлось взять на себя обязанности по уборке и обслуживанию кафетерия.

В Портленде, штат Орегон, профсоюз учителей предлагает устраивать "пятницы самообучения" – отпускать старшеклассников пораньше, а учителям давать полдня на отдых из-за "стресса от возобновления очных занятий на полный рабочий день".

Как ранее сообщал OBOZREVATEL :

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