'Никто не хочет по 8 часов решать примеры и задачи'. Ученая МАН объяснила, почему лучшие математики в США – китайцы

В США в лучших высших учебных заведениях на математических факультетах учатся и работают китайцы. Ведь тоталитарные страны требуют от молодежи высокого уровня знаний: например , в Китае дети сдают один из самых сложных экзаменов — gaokao (гаокао). В то время как в демократических странах наблюдается падение интереса к математике, ведь выпускники часто делают выбор в пользу более легкого пути, не желая по 8 часов решать задачи и примеры.

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Об этом отметила доктор физико-математических наук и заведующая лабораторией прикладной математики Малой академии наук Екатерина Терлецкая в интервью медиа НУШ. По ее словам, Украине – государству, находящемуся в состоянии войны, – необходим интеллектуальный ресурс для развития многих современных отраслей и технологий, а отсутствие базовых математических знаний в этом деле приведет к ошибкам и обойдется дорого.

"Если поехать в США и посмотреть на математические факультеты в лучших вузах, там все китайцы. Спад интереса к математике наблюдается и в Европе. В демократических обществах у людей есть выбор, и они часто делают его в пользу более легкого пути. Никто не хочет сидеть по 8 часов, решая примеры и задачи, если у него нет внутреннего желания, а государство не принуждает, не создает определенных барьеров. И из-за этого математический потенциал демократических стран ослабевает и зависит от тоталитарных государств, а это опасно", – сказала Терлецкая.

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Она отметила, что если в стране не хватает математических кадров, то их придется либо дорого покупать у других (например, в Китае или Иране), либо создавать свои. Для Украины, по мнению Терлецкой, ответ очевиден. Ученая также отмечает, что недостаточно просто выявить талантливых детей, ведь часто молодежь втягивается в изучение предмета через "не могу".

Поэтому, по ее мнению, национальный мультипредметный тест становится стимулом для освоения математики. А это, в определенной степени, и государственный приоритет, ведь страна, которая находится в состоянии войны и стремится к технологическому развитию, не может отказываться от формирования поколения с математическим и системным мышлением.

Напомним, Терлецкая подчеркнула, что задания НМТ по математике соответствуют уровню школьной программы и не требуют никаких дополнительных знаний. Само тестирование достаточно простое, а для получения проходного балла нужно иметь начальные знания по вычислениям и базовым понятиям.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ученая МАН назвала проблемы школьной программы по математике.

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