НМТ-2025: что ждет поступающих, которые до 8 апреля включительно не устранят недостатки в регистрационных документах

Если поступающие, которые подали заявку на прохождение Национального мультипредметного теста (НМТ) в 2025 году, не устранят на указанные недостатки до 8 апреля, им будет отказано в регистрации для участия в экзамене. Также до этой даты в персональных кабинетах участники тестирования могут изменить предмет по выбору, населенный пункт в Украине или за рубежом или указать на необходимость участия в дополнительной сессии.

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Об этом сообщил Украинский центр оценивания качества образования на официальном сайте. Если же поступающие не успели или не смогли по уважительным причинам подать заявку на участие в НМТ или своевременно устранить недостатки, они смогут зарегистрироваться в дополнительный период, который продлится с 9 по 14 мая.

Перечень недостатков, которые следует исправить поступающим, указан в сообщении в персональном кабинете. Участники тестирования узнают о дате и месте прохождения экзамена 4 мая. Приглашения поступят в так же в кабинетах. Поступающие должны получить приглашение не позднее чем за 10 дней до старта основной сессии, которая начинается 14 мая.

Участники дополнительной сессии будут иметь информацию о дате сдачи экзамена не позднее чем за три дня до начала сессии, которая стартует 11 июля.

За две недели регистрации на сдачу НМТ в 2025 году более 226 тысяч абитуриентов направили свои данные в региональные центры оценивания качества образования. Наиболее популярными предметами по выбору стали иностранный язык – 88 966 и география – 45 698 участников. В то же время биологию будут составлять 42 542 поступающих, украинскую литературу – 32 348, физику – 5 714, химию – 2 053.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, УЦОКО обратился к поступающим из-за "официальных заданий" НМТ-2025.

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