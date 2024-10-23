НМТ по истории Украины: какие памятники архитектуры нужно знать

В 2025 году предмет истории Украины будет обязательным для сдачи на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). У участников экзамена будут проверять знания по визуальному опознанию памятников культовой, фортификационной и светской архитектуры.

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Оsvita.ua поделилась подборкой сооружений и памятников, которые нужно знать школьникам на вступительном экзамене. Список архитектурных сооружений предусмотрен требованиями действующей программы внешнего оценивания по истории Украины.

В сборник включено 89 памятников архитектуры и изобразительного искусства, обязательных для распознавания абитуриентами. Поступающие могут ознакомиться с электронными вариантами изображений в современном виде и на старинных фото по ссылке.

Напомним, в НМТ по истории Украины в 2025 году добавят задания по истории Руси-Украины. Министр образования Оксен Лисовой пояснил, что заданий в тесте не будет больше, однако время на его выполнение будет увеличено.

В частности, речь идет об истории Киевской Руси (в исторических источниках это государство называли Русь, а сейчас Украина-Русь) – средневековое украинское государство со столицей в Киеве, существовавшее со второй половины IX до середины XIII в., основой которой были современные украинские земли.

Накануне, украинский студент Святослав Гонский, который во второй раз сдавал НМТ, рассказал, что самым тяжелым предметом на экзамене в 2024 году для него была история Украины. По его словам, было много дат и значительное количество поступающих не может их запомнить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти 10 тысяч выпускников этого года не смогли составить НМТ-2024.

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