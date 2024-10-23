НМТ по истории Украины: какие памятники архитектуры нужно знать

Ольга Выпирайленко
Моя Школа
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НМТ по истории Украины: какие памятники архитектуры нужно знать

В 2025 году предмет истории Украины будет обязательным для сдачи на Национальном мультипредметном тесте (НМТ). У участников экзамена будут проверять знания по визуальному опознанию памятников культовой, фортификационной и светской архитектуры.

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Оsvita.ua поделилась подборкой сооружений и памятников, которые нужно знать школьникам на вступительном экзамене. Список архитектурных сооружений предусмотрен требованиями действующей программы внешнего оценивания по истории Украины.

НМТ по истории Украины: какие памятники архитектуры нужно знать

В сборник включено 89 памятников архитектуры и изобразительного искусства, обязательных для распознавания абитуриентами. Поступающие могут ознакомиться с электронными вариантами изображений в современном виде и на старинных фото по ссылке.

НМТ по истории Украины: какие памятники архитектуры нужно знать

Напомним, в НМТ по истории Украины в 2025 году добавят задания по истории Руси-Украины. Министр образования Оксен Лисовой пояснил, что заданий в тесте не будет больше, однако время на его выполнение будет увеличено.

НМТ по истории Украины: какие памятники архитектуры нужно знать

В частности, речь идет об истории Киевской Руси (в исторических источниках это государство называли Русь, а сейчас Украина-Русь) – средневековое украинское государство со столицей в Киеве, существовавшее со второй половины IX до середины XIII в., основой которой были современные украинские земли.

НМТ по истории Украины: какие памятники архитектуры нужно знать

Накануне, украинский студент Святослав Гонский, который во второй раз сдавал НМТ, рассказал, что самым тяжелым предметом на экзамене в 2024 году для него была история Украины. По его словам, было много дат и значительное количество поступающих не может их запомнить.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что почти 10 тысяч выпускников этого года не смогли составить НМТ-2024.

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