'О каких взятках вы говорите?' Сеть удивило видео о киевских университетах, в которые не стоит поступать

Выпускница из Никополя, недавно переехавшая в Киев, рассказала, в какие столичные университеты она ни за что не подаст документы на поступление. И изложила свое видение причин, по которым там не стоит учиться.

Видео дня

Девушка по имени Соня Чабаненко рассказала о своих причинах в ролике, который она опубликовала в TikTok. Но в комментариях ее аргументы подвергли критике.

Четвертым в своем рейтинге девушка назвала университет культуры, связанный с Михаилом Поплавским, отметив, что его репутация сомнительна из-за многочисленных скандалов с участием бывшего ректора. А факультет TikTok назвала смехотворным. Киевский политехнический институт она раскритиковала из-за его технического профиля, отметив, что, по ее мнению, гуманитарные специальности, в частности психология, там уступают профильным заведениям, например, педагогическим.

Также в списке оказалась Межрегиональная Академия управления персоналом, которую автор видео описала как университет с громкой рекламой, но слабым уровнем подготовки и проблемами с выдачей дипломов. Больше всего критики досталось Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко. Девушка заявила о "завышенной стоимости обучения", негативной репутации и распространенной, по ее словам, практике взяточничества.

Главные истории дня

Высказывания вызвали оживленное обсуждение в комментариях. Многие пользователи раскритиковали аргументы Чабаненко. В частности, подписчики не поняли ее аргумент о том, что КПИ – плохой университет исключительно из-за того, что он имеет технический профиль. Впрочем, блогер сразу предупредила, что рейтинг – субъективный, а значит, вуз действительно мог ей не подойти, если она планирует учиться на психолога.

Особенно резкую критику вызвали высказывания девушки в адрес КНУ. Напомним, в этом году он занял второе место в академическом рейтинге "Топ-200 Украина 2026" и вошел в один из самых авторитетных мировых рейтингов Times Higher Education World University Rankings 2026. Комментаторы указали, что его ценовая политика формируется в соответствии с качеством образовательных услуг и спросом на них, а также напомнили, что найти более дешевое и столь же качественное образование можно в других вузах Украины. А вот по поводу взяток в КНУ мнения комментаторов разошлись – кто-то удивлялся, что такое вообще возможно, а кто-то делился опытом о коррупции в университете.

При этом желающих защитить МАУП оказалось немного. В то время как студенты КНУКиИ объяснили, что структура под руководством Михаила Поплавского была частной и является лишь частью университета. А сам вуз предлагает вполне адекватный уровень образовательных услуг и хорошее отношение к студентам.

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