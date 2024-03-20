Объединять университеты в Житомире пока не будут. Что известно

В Житомире не будут объединять университеты на период проведения Национального мультипредметного тестирования и вступительной кампании в заведения высшего образования. Об этом сообщил начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко.

Такую информацию глава ОВА предоставил во время брифинга. По его словам, это не касается тех ЗВО, которые уже находятся на согласовании.

"Сразу хочу отметить, что ни один из вузов Житомирщины на согласование пока не подан. Сейчас речь идет только об объединении вузов во Львове, Кривом Роге и Днепре. Поэтому наши абитуриенты и их будущие преподаватели могут спокойно работать", – сказал Бунечко.

Он также добавил, что к вопросу реорганизации вузов можно будет вернуться после проведения детального анализа их деятельности, консультаций со всеми стейкхолдерами, вовлеченными в этот процесс. По его словам, только на основе рекомендаций профильное министерство будет принимать решение о целесообразности объединения и о том, какие ЗВО нуждаются в объединении.

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Напомним, возможное объединение университетов в Житомире назвали "тотальным уничтожением науки". В частности, по словам руководителя учебно-научного центра экологии и охраны окружающей среды Полесского национального университета Татьяны Федонюк, в таком случае ПНУ прекращает свою деятельность как юридическое лицо и будет нарушать европейские Грантовые соглашения, получив общий ущерб не менее чем на 1,2 миллиона евро. Кроме того, пострадает от такого решения и само государство из-за имиджевых и репутационных потерь.

В то же время Винницкий взволнован массовыми увольнениями преподавателей в ПНУ и переходом их в "Житомирскую политехнику". Заместитель министра образования заявил о нездоровом академическом сообществе в ЗВО и назвал это расколом в университете. Он также отметил, что в Украине крепостное право отменили 160 лет назад, поэтому люди могут сами выбирать, где они будут работать.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что в Минобразования назвали причину, почему многие ректоры вузов категорически против объединения.

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