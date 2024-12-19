Обучение в форме игры, а учителей-предметников в школе заменят тьюторы: неожиданное предложение педагога возмутило украинцев

Украинцы раскритиковали идею директора дистанционной школы Unicorn School Владимира Страшко, реформировать школы так, чтобы избавиться от учителей-предметников. Он предложил заменить учителей универсальными тьюторами (наставниками или репетиторами), которые могут организовать процесс, где дети сами будут исследовать мир в игровой форме.

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На своей странице в Facebook Страшко объяснил: экономика Украины не сможет обеспечить учителям достойную зарплату, поэтому их будет становиться меньше (об этом свидетельствуют исследования). Поэтому следует уже готовиться к стремительному уменьшению количества педагогов в школе и коренным образом изменять систему образования.

Украинцев возмутила такая идея, они подчеркнули, что профессия учителя – одна из самых престижных в прогрессивных странах. Учителя не только дают знания по предмету, но и воспитывают у детей нормы поведения, эмоциональный интеллект.

В чем заключается идея Владимира Страшко:

– роль учителя как единственного источника знаний устарела: чтобы узнать что-то новое не обязательно ждать урока, все можно найти в смартфоне;

– учителя проигрывают конкуренцию со студиями, которые вкладывают в контент миллионы и делают его интересным и увлекательным. Однако это не значит, что учитель совсем не нужен;

– большинство детей не хочет учиться, но с удовольствием будет идти в школу, если обучение будет организовано в игровой форме. Для этого нужны не учителя-предметники, а педагоги, которые имеют междисциплинарные знания и могут организовать среду, где дети сами будут исследовать мир;

– в результате получаем: качественный контент и благоприятную офлайн-среду, созданную под руководством педагогов-тьюторов. Дети на уроках будут не слушать лекции, а больше взаимодействовать, участвовать в командных соревнованиях и учить друг друга.

В комментариях к посту пользователи отмечают, что лучше было бы поднимать вопрос о зарплатах педагогам и направлять финансы на развитие кадров. Также украинцы считают, что не всем детям подходит обучение в игровой форме.

В самых прогрессивных странах мира профессия учителя – одна из самых престижных и лучше оплачиваемая, потому что в образовании – будущее страны! У нас нужны бездумные рабы системы… А как же воспитанность? Эмоциональный интеллект? Нормы поведения и культуры? Видно, что пост писал далекий от детей и образования человек!

С точки зрения экономики предприятия – вполне здравый подход. Еще можно значительно снизить продолжительность уроков, чтобы увеличить продолжительность перерывов, чтобы сэкономить на почасовой оплате. Также можно ввести в школе дневной сон для всех начальных и средних классов, тоже будет экономия. Кстати, если не нужно будет учителей-предметников, то нужно, чтобы вузы готовили "междисциплинарщиков"? Или, скажем, недельного учебного курса для аниматоров хватит?

Какая ерунда, учителям на достойную зарплату нет денег, они должны с радостью овладевать всем, а кормить и коммуналку платить с арендой, за них святой Дух будет. Пока у нас зарплата баристы больше, чем учителя и преподавателя, то и будет отток. Людям же и жить надо, без перспективы умереть от нагрузки, когда на 100 детей, 1 учитель.

Обучение – это сложный процесс, не всегда увлекательный и интересный, и играть далеко не все любят. Перестроить нейроны нужно усилие, время, терпение, нередко и через определенные противоречия с собой. Мне подход через сплошное увлечение и геймификацию кажется даже ограничением для развития.

Мы являемся теми, кем есть, через преодоление неудач, кризисов, определенных умственных страданий – 10 раз не получилось, а тут раз и сработало. Ну и важным есть физическое окружение, общение, наставники. Что-то можно автоматизировать, что-то – никогда.

Иногда мне кажется, что мы таки не выберемся из пропасти, в которую катимся. Может лучше поднять вопрос, что деньги идут не туда и вместо "уборки учителей" направить финансы на развитие образования и кадров, которые решают все.

Идея не новая. Некоторые дети действительно учатся онлайн лучше, для кого-то необходимо прямое общение с учителем, а кому-то игра помогает приспосабливаться в жизни. Мы первое поколение, проходящее такой этап, поэтому сказать точно как хорошо, а как нет, нам не известно. Мне особенно импонирует ваше мнение, что учителю надо конкурировать с ИИ (а нужно ли?).

Почему-то никто в мире еще не додумался. Можно сделать просто: начальная школа обязательна, дальше – добровольно. Ну а что? Элита будет учиться, остальные картошку будут копать.

На публикацию также отреагировала в Facebook кандидат психологических наук, социальный психолог, журналист Ольга Духнич. Она считает, что для обучения ребенка обязательно нужен взрослый. Кроме того, жизнь "в принципе удовольствия" не приближает к реальности, а наоборот, настраивает защитные механизмы, чтобы от реальности как можно быстрее убежать.

"Для того, чтобы начать учиться, человек должен перестать играть в один момент. Это печальная новость. Но она оправдана. Потому что игра не имеет иной цели, чем удовольствие, а обучение как любая деятельность, имеет цель, результат и последствия. Если ребенок не учится, а именно не имеет цели, не получает результата (оценки, обратной связи и опять же фрустрации) он не учится. Учеба – это деятельность, которая должна быть сложной и которая должна развивать не только эмоциональные механизмы регулирования, но и волевые", – отметила эксперт.

Учеба – это часть психического развития и для этого нужен взрослый. Учеба идет через отношение взрослого к знанию, которое он преподает ребенку. При этом у ребенка может быть куча идей, возможность их реализовывать со сверстниками, самому, в проектной деятельности, с привлечением интерфейса.

"Но учитель должен быть. И именно он является субъектом обучающим другого субъекта, привносит в его жизнь (о боже) фрустрацию, и учит как ее снести и интегрировать как опыт. Именно поэтому в школе нужны оценки, домашнее задание, учителя-предметники. Это о возможности учиться, а не играть, приближаться к реальности, а не убегать от нее и, в конце концов – взрослеть", – убеждена Духнич.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцы раскритиковали новую схему оценивания школьников, предложенную МОН. Критерии оценки предмета имеют четыре уровня, каждый из которых состоит из 3 баллов (в итоге должна быть оценка по 12-балльной шкале).

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