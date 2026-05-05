Обязательный английский в детсадах с 1 сентября 2026 года: глава 'Родителей SOS' предупредила о скрытых рисках

С 1 сентября 2026 года английский язык станет обязательным для детей 5-6 лет в коммунальных детских садах Украины. Нововведение предусмотрено законами "О применении английского языка в Украине" и "О дошкольном образовании" и на первый взгляд выглядит как шаг к европейским стандартам. Впрочем, глава общественной организации "Родители SOS" Елена Парфенова предостерегает: за привлекательной идеей скрывается ряд серьезных рисков.

Видео дня

Согласно концепции, занятия по английскому языку должны проходить в легкой игровой форме – с песнями, зарядками и визуальными материалами, без оценивания и сложной грамматики. Кроме того, в детсадах должны появиться отдельные преподаватели английского. Как отметила Парфенова в своей колонке для ZN, сама идея является правильной, ведь раньше родители часто вынуждены были оплачивать такие занятия самостоятельно, тратя от 300 до 800 грн ежемесячно. А теперь государство декларирует равный доступ к базовым знаниям для всех детей.

Позитив есть и с научной точки зрения. Возраст 4-7 лет считается наиболее благоприятным для изучения языков, ведь дети легко усваивают фонетику и интонацию. Раннее языковое развитие, по данным нейропсихологов, связано с когнитивными способностями в будущем. Кроме того, Министерство образования уже подготовило методические рекомендации, а также запустило онлайн-платформу с материалами при поддержке международных партнеров.

Однако, по словам эксперта, ключевая проблема заключается в практической реализации запланированного. Например, согласно приказу МОН, в детсадах вводится только 0,25 ставки учителя английского на группу. Это означает, что такой преподаватель будет получать примерно 3500-5500 грн в месяц "на руки". "Реально ли за эти средства найти специалиста с уровнем не ниже B2? Очевидно, что нет", – считает Парфенова. В результате квалифицированные преподаватели уйдут в частный сектор или в школы с более высокой оплатой их труда.

Еще одна проблема – источник финансирования преподавания английского. Зарплаты в детсадах покрываются из местных бюджетов, которые уже перегружены расходами на содержание учреждений, питание, коммунальные услуги и работу специалистов. Дополнительные ставки могут заставить громады сокращать другие важные расходы или работать в условиях дефицита.

Отдельное внимание эксперт обращает на риски для детей. Во многих садиках уже сейчас не хватает логопедов, а проблемы с развитием речи остаются распространенными. В таких условиях добавление иностранного языка без надлежащей базы может не только не дать результата, но и усложнить ситуацию. Если же преподаватель не имеет достаточного уровня владения языком, дети будут перенимать ошибки в произношении и лексике.

По худшему сценарию, предупреждает Парфенова, реформа может превратиться в формальность: несколько песен на английском в неделю и минимальный словарный запас для отчетности. "Это будет обучение "для галочки", которое не принесет детям реальной пользы, но увеличит нагрузку на педагогов", – отметила она.

Чтобы избежать этого, эксперт предлагает пересмотреть подход к внедрению. В частности, повысить оплату услуг преподавателей минимум до 0,5 ставки, обеспечить целевое финансирование из государственного бюджета, установить четкие требования к квалификации и запустить пилотные проекты в разных громадах. Параллельно необходимо усилить логопедическую поддержку детей, настаивает Парфенова.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какой возраст ученые назвали идеальным для начала изучения иностранного языка – и это не возраст детского сада.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!