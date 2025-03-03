Очень мало детей могут тянуть две школы и иметь счастливое детство: Зоя Литвин подсказала, как помочь юным украинцам за границей

Многие украинские дети после начала полномасштабной войны столкнулись с тем, что должны учиться сразу по нескольким учебным программам. Это касается школьников, которые находятся за границей и обучаются там офлайн, а в украинской школе онлайн.

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Однако, не все дети могут комфортно тянуть две программы. Об этом в интервью Укринформу сказала основательница общественного союза "Освіторія" и Новопечерской школы Зоя Литвин.

Она рассказала, что в Новопечерской школе разрешили находящимся в другой стране школьникам полноценно учиться там, а здесь изучать те предметы, которые преподают только в украинских школах.

"Мы сказали: ок, берите частичную программу, если очень ребенок мотивирован, отдельно изучайте только те дисциплины, которых нет в школе, в которой он теперь, но мы не рады вас видеть в онлайне утром до вечера, как на реальных уроках. Если вы остаетесь пока за границей, ребенок должен иметь друзей там, должен иметь живую среду, реальную учебу и полноценное детство. Только так", – объяснила Литвин.

Она выступает за то, чтобы дети учились полноценно в стране пребывания. Однако важно овладевать и дисциплины, где есть разница между учебным планом зарубежным и украинским. Потому в украинской школе можно учиться, например, по экстернатной программе.

"Уже есть инициатива, что откуда бы дети не вернулись, будут перечисляться все дисциплины, а дальше школа должна догонять образовательные потери", – рассказала предпринимательница.

Напомним, что в конце января 2025 года комитет Верховной Рады по вопросам образования и науки предложил засчитывать оценки за обучение украинских школьников, выехавших за границу. Ведомство рекомендует парламенту принять изменения в Закон "О полном общем среднем образовании", которые будут признавать результаты детей.

Однако существует проблема, касающаяся правовых границ.

Как известно, в настоящее время школы не обязаны учитывать оценки, полученные учениками за рубежом. Учреждения могут только воспользоваться рекомендацией МОН учитывать их при выставлении баллов. Оценки могут перезачисляться, если совпадают учебные предметы в планах украинской и иностранной школ.

Как сообщал OBOZ.UA, глава МОН Оксен Лисовой подтвердил, что украинские дети за границей часто выбирают для изучения русский язык, как второй иностранный. Ведомство ведет переговоры со странами-партнерами по изучению в их школах украинского языка как иностранного.

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