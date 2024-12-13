Один из перемещенных донецких вузов объединят с Ивано-Франковским университетом нефти и газа

Донбасскую национальную академию строительства и архитектуры, ныне перемещенную в Ивано-Франковск, присоединят к Ивано-Франковскому техническому университету нефти и газа (ИФНТУНГ). В частности, в учебном заведении будет сформирован отдельный факультет строительства и архитектуры.

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Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий в интервью Украинскому радио. Он отметил, что университеты, перемещенные с 2014 года, нередко становятся частями общества, куда они переехали.

"Донбасская национальная академия строительства и архитектуры. Она была в Макеевке, сейчас перемещена в Ивано-Франковск, а в скором времени будет присоединена к Ивано-Франковскому университету нефти и газа и сформирует там отдельный факультет строительства и архитектуры. На самом деле надо понимать, что у нас есть определенные тенденции к тому, что университеты, перемещенные с 14-го года, очень часто становятся частями своего общества, куда они переместились. И они уже теряют свою специфику", – сказал чиновник.

Винницкий добавил, что Донбасская машиностроительная академия, которая перемещена в Тернополь, сейчас имеет свое количество студентов и удерживает себя как независимый вуз.

По словам чиновника, после деоккупации будет возвращаться лучшие университеты на те территории и будут создаваться современные университетские центры.

Напомним, студенты проектного отдела кафедры архитектуры и градостроительства ИФНТУНГ вместе с преподавателями разработали проект восстановления корпуса №1. Он включает в себя восстановление основных конструкций и инфраструктуры здания, использование современных материалов, внедрение энергоэффективных решений, обновление фасадов здания.

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