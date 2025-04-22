Около 80 тысяч студентов Украины пройдут базовую военную подготовку: что предполагает программа

В пятницу 18 апреля на заседании правительства министр образования и науки Оксен Лисовой сообщил, что базовую военную подготовку (БЗВП) пройдут 75-80 тысяч украинских студентов. Это все соискатели образования мужского пола второго года обучения, девушки присоединяются по желанию.

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Теоретическая учеба начнется с 1 сентября 2025 года. По словам министра образования, уже разработано более 170 программ и представлено их на утверждение Генеральному штабу. В то же время, во время выступления Лисовой отметил, что в настоящее время продолжаются консультации с Министерством обороны по содержанию и формату практической части.

"Теоретическая часть, к которой мы готовимся. 170 образовательных программ уже разработано, представлено на утверждение Генерального штаба в рамках действующего законодательства. Мы прогнозируем сейчас 75-80 тысяч студентов – это все студенты мужского пола второго года обучения. Девушки, согласно действующему законодательству, присоединяются по желанию", – сказал Лисовой.

Мужчин, отказывающихся проходить обучение без уважительных причин, могут отчислить из университета.

Финансирование программы сейчас происходит из резерва МОН, однако Лисовой выразил надежду на то, что при пересмотре бюджета удастся получить дополнительные средства. из специального фонда.

От прохождения базовой военной подготовки освобождаются признанные непригодными к военной службе по состоянию здоровья, лица, проходившие военную службу ранее и имеющие сертификат о ее прохождении. Студенты, которые учатся по заочной, дистанционной или другим формам и иностранные граждане не будут проходить БЗВП. Другие основания для освобождения от прохождения программы законодательством не предусмотрены.

Военная подготовка будет состоять из двух частей и продлится 300 академических часов. Теоретический курс имеет 90 часов. Практический курс состоит из 210 академических часов и будет проводиться в учебных частях, центрах Вооруженных Сил и других учреждениях.

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