'Оранжевий' или 'помаранчевий'? Как правильно говорить на украинском и при чем здесь 'жовтогарячий'

Часто во время общения у украинцев возникают сомнения, как правильно назвать цвет, который имеет апельсин или морковь. Можно ли говорить "оранжевий" или только "помаранчевий"?

На этот вопрос дает ответ украинский языковед Александр Авраменко. Он объясняет, что оба слова – и оранжевый, и помаранчевий – существуют в нашем языке и являются синонимами. К тому же есть еще хорошая украинская лексема – "жовтогарячий".

Александр Авраменко рассказывает, что слова "оранжевий" и "помаранчевий" заимствованы, но они давно прижились в нашем языке.

"Они уже давно живут в нашем языке, и этих чужаков писатели мастерски монтируют в описания украинских пейзажей, и причем они, эти пейзажи, нашего колорита не теряют", – замечает языковед.

А вот слово "жовтогарячий" – собственно украинское. Но всеми этими тремя лексемами можно пользоваться, ни одна из них не будет ошибкой. Также он напоминает, что слово "жовтогарячий" нужно писать вместе.

